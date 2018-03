Darum pflanzt Uffinger (20) einen Baum mit Fürst Albert II. von Monaco

Besonderes Treffen: Der Uffinger Felix Finkbeiner startete 2007 eine Klimaschutz-Kampagne - und bekommt Unterstützung aus Adelskreisen.

Uffing/Monaco - Mit neun Jahren startete der Uffinger Felix Finkbeiner im Jahr 2007 die Klimaschutz-Kampagne Plant-for-the-planet. Es war sein Ziel, in jedem Land der Erde eine Million Bäume zu pflanzen. Das hat sich geändert. Mittlerweile will die Kinder- und Jugendinitiative erreichen, dass bis 2020 weltweit 1000 Milliarden Bäume in die Erde gesetzt werden. Fürst Albert II. von Monaco (l.) unterstützt die Aktion. Am Grimaldi Forum in Monaco hat er jetzt zusammen mit Finkbeiner einen Ölbaum gepflanzt. Der Uffinger ist inzwischen 20 Jahre alt und studiert in London.

Roland Lory