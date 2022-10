Geheimnis ist gelüftet: Die Spenderin des Uffinger Kinderhauses heißt Ilse Erl

Von: Roland Lory

Teilen

Freudiger Termin im Rathaus: (v.l.) Ilse Erl (Stifterin), Sophia Brodersen (Rechtsanwältin), Bürgermeister Andreas Weiß, Landrat Anton Speer, Nicole Riedel (Leiterin Kindergarten Sonnenstein) und Marcus Kottermair (Architekt) werfen einen Blick auf die Pläne. © Gemeinde Uffing

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Gönnerin, die der Gemeinde Uffing ein neues „Haus für Kinder“ spendiert, heißt Ilse Erl. Sie hat in der Vergangenheit bereits in Murnau und München Projekte großzügig unterstützt. 2025 sollen die Kinder einziehen, wenn alles nach Plan läuft.

Uffing – Es ist ein modernes Märchen, ein Sechser im Lotto. Anders lässt sich das, was der Gemeinde Uffing vor gut zwei Jahren widerfuhr, nicht beschreiben. Eine Gönnerin, die damals nicht genannt werden wollte, tat kund, dass sie der Kommune einen neuen Kindergarten spendieren will. Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei) erinnert sich noch gut an den Tag, als er den Anruf erhielt – und die damit verbundene Zusage zur finanziellen Unterstützung. „Es war ein Glückstag.“

Große Spannung im Dorf

Viele im Dorf waren gespannt, wer die edle Spenderin ist. Am gestrigen Mittwoch wurde das Geheimnis gelüftet. Es ist eine Philantropin, die in der Staffelsee-Region schon viel Gutes getan hat: Ilse Erl. „Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit für mich“, betont die Gönnerin laut einer Pressemitteilung der Gemeinde Uffing. Sie freue sich darauf, dass schon bald über 120 Kinder im Alter von einem bis circa zwölf Jahren ihren Platz finden werden und hoffe, dass der anvisierte Baubeginn 2023 eingehalten werden könne.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus bedankte sich der Rathauschef herzlich bei der Stifterin, „die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Gemeinde einer ihrer Pflichtaufgaben rasch nachkommen kann“. Diese bestehen unter anderem darin, Krippen-, Kindergarten- sowie Hortplätze zur Verfügung zu stellen.

Der Bau eines Kindergartens stand bereits auf der Prioritätenliste, was zukünftige Projekt der Gemeinde betrifft. Denn schon seit geraumer Zeit hatte sich abgezeichnet, dass die Plätze für den Nachwuchs am Sonnenstein zukünftig nicht mehr ausreichen würden. Für eine Erweiterung fehlt dort der Platz.

Kosten noch unklar

Was der Neubau kosten wird, ist noch unklar. „Das wissen wir selber noch nicht genau“, sagt Weiß. Wenn die Werkplanung fertig ist – das soll Ende des Jahres der Fall sein – wird die Kommune klarer sehen. Man muss allerdings kein Experte sein, um zu wissen, dass solch ein Neubau einen Millionenbetrag verschlingen wird. Auch die Summe, die Erl spendet, wurde nicht bekannt. Weiß spricht von einem „großen Kostenbeitrag zum Bau des Gebäudes“.

Zur Feierstunde war auch Anton Speer (Freie Wähler) gekommen. Gemeinsam mit dem Bürgermeister überreichte Erl die druckfrischen Pläne an den Landrat. Dieser sagte laut Weiß zu, dass er die Unterlagen umgehend in der Bauverwaltung der Kreisbehörde abgeben wolle und die Pläne „zügig bearbeitet“ würden.

In den vergangenen Wochen hatte man an dem Neubau mit drei Kindergarten-, drei Krippengruppen und einer Hortgruppe, für den auch eine Förderung bei der Regierung von Oberbayern beantragt und bereits genehmigt wurde, fleißig gearbeitet. Die erste Auslegung des Bebauungsplans ist erledigt, nun folgt die zweite Runde.

2025 sollen die Kinder einziehen

Das Haus für Kinder soll nahe der Bahnhofstraße errichtet werden. Läuft alles nach Plan, zieht der Nachwuchs im Januar 2025 in den Gebäudekomplex ein, der aus vier Häusern besteht. Das Grundstück hatte die Kommune von privat erworben. Mit dem Projekt kann die Gemeinde die Versorgung der Kinder über Jahre hinweg sichern. „Zukunftsfähig bauen“ nennt Weiß das.

Der Name Ilse Erl ist in der Staffelsee-Region gut bekannt. Schließlich spendierte die Gönnerin in den nuller Jahren der Marktgemeinde Murnau ein neues Jugendzentrum: das Erlhaus im Kemmelpark. Darüber hinaus gab sie vor einigen Jahren Geld, um den Ferienhof der Blindeninstitutsstiftung München im Murnauer Molopark Realität werden zu lassen. Zudem wurde die Gönnerin auch in der Landeshauptstadt aktiv. 2015 wurde das Ilse-Erl-Jugendhaus im Münchner Stadtteil Hasenbergl eröffnet. Zehn Jahre später sollen die Uffinger Kinder in ihr neues Domizil einziehen.

Auch interessant: Millionen für Murnau