Peter Merle will Bürgermeister werden

Uffing – Peter Merle ist 48 Jahre alt. 2020, im Jahr der Kommunalwahlen, wird er 50. „Wenn ich jetzt mein Leben nicht ändere, wann dann“, fragt sich der Schöffauer. Merle ist freier Unternehmer, bei der Spatzenhauser Firma Geisslinger als Kraftfahrer tätig, zudem betreibt er biologische Landwirtschaft und auch Forstwirtschaft.

+ Peter Merle © Roland Lory

Kommunalpolitische Erfahrung hat er zwar nicht. Dennoch will der Schöffauer 2020 in Uffing bei der Bürgermeisterwahl kandidieren. Er hat eine Mannschaft mit 18 Leuten (davon sieben Frauen) um sich geschart, mit der er eine eigene Liste bilden will. Einen Namen hat sie noch nicht, ein Termin für eine Aufstellungsversammlung ist ebenfalls noch nicht fix. Die Liste kann man ihm zufolge erst im März bei der Gemeindeverwaltung eintragen. Die 18 Mitstreiter kommen vorwiegend aus Uffing, es sind aber auch welche aus dem Ortsteil Schöffau dabei. Beruflich sind verschiedene Branchen vertreten. Die Mitglieder des Teams sind laut Merle zwischen 20 und 70 Jahren alt – damit ein Ansprechpartner für alle Altersklassen vorhanden sind.