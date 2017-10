Der Zaun des Anstoßes

Wildschweine sind in der Region seit gut zehn Jahren auf dem Vormarsch. Sie können erhebliche Schäden auf Wiesen anrichten. Aus diesem Grund hat ein Landwirt in der Nähe von Uffing einen Schutzzaun gebaut. Der Jagdpächter klagt dagegen. Beim Ortstermin des Verwaltungsgerichts deutete sich an, dass der Zaun in der aktuellen Form wohl nicht stehen bleiben kann.

Uffing – Es hat sicher einige Zeit in Anspruch genommen bis der Zaun stand. Er begrenzt eine 3,5 Hektar große Wiese, die sich in einem Waldgebiet in der Nähe von Uffing befindet. Doch ob das etwa einen Meter hohe Drahtgeflecht, das Wildschweine abhalten soll, in der jetzigen Form auf Dauer stehen bleiben kann, ist zweifelhaft.

Der Zaun steht im Zentrum eines Rechtsstreits, den der dortige Jagdpächter anstrengt. Er zog gegen den Freistaat Bayern vor Gericht, weil er das Verhalten des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen für nicht richtig hält. Der Gegenstand heißt im schönsten Behördendeutsch „Aufsichtliches Einschreiten im Naturschutzrecht (Wildzäunung)“.

„Ich bin jagdlich sehr eingeschränkt“, betonte der Kläger beim Augenschein des Verwaltungsgerichts München. Denn wegen des Zauns könne kein Wild mehr auf die Wiese gelangen, auf der zwei Hochsitze stehen. Daher, so seine Argumentation, nehme der Verbiss im Umfeld der Grünfläche zu. Zudem verwies er auf das Recht auf das freie Betreten der Natur.

Bruno Haas von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt betonte hingegen, dass Wild sehr wohl das Drahtgeflecht überwinden könne. Der Landwirt, der die Konstruktion errichtet hat, zeigte beim Ortstermin Schäden an Bäumen. Für Haas „ein Indiz, dass Rotwild reinkommt“.

Kreisbehörde und Kläger sind sich auch uneins in der Frage, ob es sich um eine Sperre handelt. Der Jagdpächter findet Ja. Das Gericht stimmte ihm tendenziell zu. „Es ist nicht jeder in der Lage, hier ohne weiteres drüberzuklettern“, betonte der Vorsitzende Richter Johann Oswald. Von dem Zaun gehe auch „eine bestimmte psychologische Wirkung aus“. Der Zugang für die erholungssuchende Bevölkerung müsse in weiterem Umfang möglich sein, als es aktuell der Fall ist. „Wir sehen nicht so recht, dass eine Sperre erforderlich ist, um das Grünland zu schützen.“

Haas verwies hingegen auf „massive Wühlschäden“ durch die Schwarzkittel. Belege konnte er jedoch nicht präsentieren. Was Oswald zu der Frage veranlasste: „Warum hat man uns das nicht vorgelegt? Es fehlt der Nachweis, dass das der Fall ist.“

Haas ging daraufhin auf die Wildsau-Problematik im Raum Uffing generell ein. Es gebe „viele Nachweise“, was Schäden anbelangt. Und auf der betreffenden Wiese sei mit „erheblichen Schäden“ zu rechnen. Es handle sich in dem betreffenden Gebiet um eine „Sondersituation“, wo der Wildschweindruck sehr groß sei. Was Haas auch betonte: „Der Landwirt darf seine Kulturen schützen.“

Bei dem Termin blieb einiges im Unklaren, wie etwa der genaue Umfang der Wildsau-Schäden. Das Gericht schlug daher vor, das Verfahren für erledigt zu erklären. Das Landratsamt solle den Jagdpächter innerhalb von zwei Monaten „ordentlich verbescheiden“.

Doch der Kläger bestand auf eine gerichtliche Entscheidung. Der Anwalt des Jagdpächters erweiterte die Klage im Rahmen des Augenscheins sogar noch. Er beantragte, den Zaun zu beseitigen. Oswald stufte diesen Schritt als „nicht sachdienlich“ ein. Sein Kollege Michael Fromm gab dem Kläger zu verstehen, dass er den ganzen Zaun „wahrscheinlich nicht wegkriegen“ werde. Das Gericht wird den Parteien seine Entscheidung per Post zukommen lassen.

