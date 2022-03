Frau verschwindet plötzlich am Staffelsee: Riesen-Suchaktion - mit überraschendem Ausgang

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Bei der Vermisstensuche im Einsatz: die Polizei. © Symbolbild: dpa

Sie machte einen Spaziergang mit einer Angehörigen - und war plötzlich verschwunden. Eine 67-jährige von auswärts, hat eine große Suchaktion am Staffelsee ausgelöst.

Uffing - Rund 60 Einsatzkräfte haben am Dienstagabend am Staffelsee nach einer an Demenz erkrankten Frau gesucht. Die 67-Jährige, die in der Nähe von München lebt, wollte nach Angaben der Polizei mit einer Angehörigen einen Spaziergang machen – und verschwand in einem unbeobachteten Moment.

Dunkelheit und tiefe Nacht-Temperaturen: Suche am Staffelsee mit großem Personaleinsatz

Gegen 19 Uhr lief die Suchaktion an, die mit großem Personaleinsatz verbunden war, da Dunkelheit hereinbrach und die Temperaturen in der Nacht noch nahe am Gefrierpunkt liegen. Beteiligt waren 20 Feuerwehrler aus Uffing sowie 3 aus Murnau, 2 Angehörige der Kreisbrandinspektion, 25 Wasserwacht-Mitglieder und 10 Polizeibeamte.

Angehörige geben Entwarnung: Frau schafft es bis nach Hause nahe München

Gegen 20 Uhr gab es plötzlich Entwarnung: Angehörige meldeten, dass die 67-Jährige wohlbehalten zu Hause eingetroffen war. Wie die Frau zurückgekommen war, ließ sich nicht nachvollziehen.

