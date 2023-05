Schwere Gewitter: Feuerwehren müssen ausrücken - Keller drohen vollzulaufen - Staatsstraße gesperrt

Einsatz in Uffing: Die Feuerwehren verlegen Sandsäcke und errichten eine Hochwassersperre. © Bartl

Schwere Gewitter haben am Dienstagnachmittag die Feuerwehren auf Trab gehalten. In Uffing drohten Keller vollzulaufen. Die Staatsstraße zwischen Hofheim und Habach musste gesperrt werden.

Uffing/Habach - Schwere Gewitter sind am Dienstagnachmittag über das südliche Oberbayern hinweggezogen – mit Folgen. In Uffing drohten am Ettaler-Mandl-Weg Keller vollzulaufen. Die Feuerwehren rückten an und verlegten Sandsäcke und errichteten eine Hochwassersperre. Die Murnauer Straße war an manchen Stellen ebenfalls überflutet. Bei Eglfing wurden ganze Felder zu einer Seenlandschaft. Auf der A95 bei Sindelsdorf kam es zu einem Aquaplaning-Unfall. Dort schleuderte ein Audi mit Garmisch-Partenkirchner Kennzeichen in die Mittelschutzplanke. Auch die Obersöcheringer Feuerwehr hatte mehrere Einsätze. Laut Kommandant Markus Kennerknecht war die Staatsstraße von Habach nach Murnau überschwemmt. Sie musste für den Verkehr gesperrt werden. Außerdem stand bei einer Landwirtschaft ein Stromkasten im Wasser. Die Feuerwehr baute Sandsackbarrieren und verhinderte zudem, dass bei dem Bauernhof Gülle austrat. Ein weiterer Einsatz erfolgte im Gewerbegebiet, wo das Wasser an einem Gebäude stand. Insgesamt war die Obersöcheringer Feuerwehr mit 40 Mann im Einsatz. Unterstützt wurde sie von der Habacher Wehr. Erst gegen 16 Uhr entspannten sich die Niederschläge.

db/wos