Beim Muttertagsfrühstück: Fremder Hund beißt Katze den Kopf ab - Eigentümerin muss zuschauen

Vom Halter keine Spur

von Manuela Schauer schließen

Grausamer Vorfall: Ein Hund hat eine Katze getötet. Erst aber hetzte er sie noch durch den Garten. Die Besitzerin musste alles mit ansehen.

Uffing – Der Muttertag war schnell gelaufen. Ein Hund hat am Sonntag gegen 9.30 Uhr in Uffing einer Katze den Kopf abgebissen. Vor den Augen der Besitzerin, die gerade in ihrem Garten an der Kirchtalstraße beim Frühstücken saß. Der große Mischling mit rötlichem Fell und rotem Halsband war plötzlich auf das Grundstück gelaufen, jagte die Katze der 54-Jährigen und tötete sie schließlich. Ein Nachbar eilte zur Hilfe und verscheuchte den Hund mit einem Rechen. Laut Angaben der Polizei Murnau rannte der Vierbeiner anschließend weiter in Richtung Obersee. Ein Hundehalter war weit und breit nicht zu sehen.

Uffing: Fremder Hund rennt auf Grundstück und beißt Katze den Kopf ab

In einer Facebook-Gruppe wurde der Vorfall gepostet, mit dem Ziel, den Besitzer des Hundes zu finden. Hinweise nimmt die Inspektion unter Telefon 0 88 41/617 60 entgegen. Der Halter kommt wohl ohne Konsequenzen davon. „Das ist blöd, aber man kann nichts machen“, teilt die Polizei mit. Das Ganze wird als fahrlässige Sachbeschädigung eingestuft. Und die sei nicht strafbar.

