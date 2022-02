Tourismus-Detektiv soll Uffinger Meldescheine prüfen

Von: Andreas Mayr

Beliebter Urlaubsort: Uffing, hier mit der Kirche St. Agatha. © Mayr

Einige Vermieter melden ihre Gäste nicht oder nicht zuverlässig. Dadurch entgeht der Gemeinde Uffing der Kurbeitrag. Diese will nun einen Kontrolleur beauftragen.

Uffing – Am Nordufer des Staffelsees lebt man nicht vom Tourismus. Trotzdem existiert in Uffing ein Netz aus privaten Vermieter, das über Jahrzehnte gewachsen ist. Mit knapp 40 000 Übernachtungen im Jahr 2021 zählt das Dorf im Landkreisvergleich zur unteren Mittelklasse. Die Zahlen haben sich praktisch nicht verändert, sind sogar leicht gestiegen (ein Plus von 100 zum Vorjahr). Dennoch schlägt Tourismus-Referent Michael Gretschmann (WGS) Alarm. In Kooperation mit den Touristikerinnen in der Gemeinde ist er auf ein Problem gestoßen, das den Säckel der Kommune belastet. Einige Vermieter melden ihre Gäste nicht oder nicht zuverlässig. Uffing entgeht dadurch der Kurbeitrag, den die Urlauber stemmen müssen. Zudem sorgen die Nachlässigkeiten dafür, dass viel Arbeitskraft und Zeit in der Gemeinde gebunden ist.

Andere Gemeinden setzen mit Erfolg auf einen Kontrolleur

Die Lösung, die der Gemeinderat nun anstrebt: Ein Kontrolleur soll Meldescheine prüfen und Verstöße ahnden. Andere Gemeinde nutzen ein solches Angebot längst und übermitteln beste Erfahrungen. Bevor sich Uffing für dieses Kontrollorgan entscheidet, sind abschließende Fragen zu klären.

Einige Anbieter melden Gäste zu spät, spärlich - oder gar nicht

Als Tourismus-Detektiv war zuletzt Michael Gretschmann unterwegs. Er ist selbst Vermieter und muss seinen Urlaubern bald einen erhöhten Kurbeitrag (ab 1. Januar 2023) beibringen. Im Zuge der Debatte um die gestiegenen Abgaben begann Gretschmann zu forschen. Woran liegt es bloß, dass die Gemeinde im Bereich Tourismus immer größere Defizite schreibt? Die Antwort lieferten ihm die Mitarbeiterinnen im Rathaus, die viele Stunden mit Nachmeldungen verbringen, weil einige Anbieter zu spät, nur spärlich oder gar nicht ihre Gäste melden. „Das ist nicht hinnehmbar“, betont Gemeinderat Gretschmann. „Wir müssen das ins Gleichgewicht bringen.“

Bürgermeister Weiß: „Meldemoral lässt zu wünschen übrig“

Auch Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei) hat festgestellt, dass im Ort „die Meldemoral zu wünschen übrig lässt“. Regina Schuster (WGS) spricht von einigen wenigen „schwarzen Schafen“, die man nun zur Kasse bitten möchte. Zumal die Kosten ja nicht die Vermieter zu löhnen haben, sondern die Uffing-Urlauber. Im Gegenzug erhalten sie Vorzüge, wie kostenlose Bus- und Bahnfahrten, ermäßigte Eintrittspreise bei Attraktionen in Ort und Umgebung sowie aufbereitete Wanderwege und mehr. „Wer das nicht nutzt, ist selbst schuld“, findet Bürgermeister Weiß. Mit diesem breiten Angebot müsse man die Gäste locken und die Vermieter für den gestiegenen Beitrag sensibilisieren, regte Thomas Hartmann (WGU) an.

Ein externer Kontrolleur wird dennoch unumgänglich sein. Marcus von Bechtolsheim (WGU) erkundigt sich, wie er sich eine Prüfung vorzustellen hat. „Schleicht da jemand mit dem Fernglas ums Haus?“, fragt er süffisant. Tatsächlich sieht das System angemeldete wie unangekündigte Kontrollen vor. Geprüft wird schon vorab die Auslastung im Internet. Auch Besuche vor Ort – Weiß nennt’s die „Frontkontrolle“ – sind vorgesehen. Wobei die Experten größtenteils mit den Vermietern zusammenarbeiten.

Weiß und seine Kollegen möchten den Anbietern vermitteln, wie eine versäumte Meldung zu werten ist: Sie begehen einen Verstoß, ähnlich wie beim Fahren ohne Führerschein oder mit überhöhtem Tempo. „Jede Geschwindigkeitsbegrenzung macht auch nur Sinn, wenn sie kontrolliert wird.“

Gemeinderat holt Angebote ein und lässt offene Fragen noch klären

Von Bechtolsheim will noch Kosten und Nutzen eruieren lassen, ehe eine Entscheidung fällt. Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, zwei Angebote einzuholen und sämtliche offene Fragen zu klären. Die Kommune wolle „keinem in den Rücken fallen“, betont Regina Schuster. Doch sie sieht die Zeit zum Handeln gekommen. Angedacht wäre, die Kontrolleure ab 1. Januar 2023 einzusetzen.