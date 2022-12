Uffing will zuerst „das große Ganze“ abwarten

Erst im Mai wurde der Solarpark im Schachmoos eröffnet. Doch damit ist das Thema Photovoltaik nicht abgeschlossen. Die Schaffung von Freiflächen-Anlagen beschäftigt die Gemeinde Uffing weiterhin. © Antonia Reindl

Das Thema Photovoltaik-Anlagen beschäftigt derzeit Uffings Ausschüsse und den Gemeinderat. Bei der Planung einer Anlage nördlich des Rußbichls hat der Bauausschuss nun die eingegangenen Stellungsnahmen im Bebauungsplanverfahren behandelt, ein weiterer Antrag wurde aufgrund einer noch nicht abgeschlossenen Studie zurückgestellt. Fakt ist jedoch: Kritischen Stimmen mehren sich. Schließlich gehen landwirtschaftliche Nutzflächen für die Nahrungsmittelerzeugung damit verloren.

Uffing – Hier Gleise, dort Gehölz. Hier Mooriges, dort Landwirtschaftliches. Das für eine Photovoltaik-Anlage anvisierte Gebiet nördlich des Rußbichls ist umgeben von einer vielfältigen Topografie. Fast zwei Hektar umfasst das Planungsgebiet, auf dem aufgeständerte Module ohne großflächige Bodenversiegelung Platz finden sollen. Aber nicht nur der Flächennutzungs- und Bebauungsplan der Gemeinde für den Bereich „PV-Anlage nördlich des Rußbichls“ beschäftigte den Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung. Auch eine Bauvoranfrage auf Schaffung einer PV-Anlage auf einer Bauernwiese lag dem Gremium vor. Doch da hielt man sich mit einer Entscheidung zurück.as geplante rund 19 300 Quadratmeter große Sondergebiet für die Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich des Rußbichls befindet sich nordwestlich des Ortsteils Uffing und nahe der Grenze zur Gemeinde Eglfing. Es liegt westlich der Bahnstrecke München-Garmisch-Partenkirchen und wird momentan als Grünland bewirtschaftet. Behandelt wurden nun die eingegangenen Einwände und Anregungen zum Bebauungsplan und zum Flächennutzungsplan im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung.

Zum Flächennutzungsplan: Von vielen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sei keine Stellungnahme eingegangen, sagte Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei). Hinweise blieben aber nicht aus. So tat das Amt für Landwirtschaft, Forsten und Ernährung etwa kund, dass „durch diese Planung circa 1,93 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche verloren gehen, die der Erzeugung von Nahrungsmitteln dienen. Als Träger öffentlicher Belange für die Belange der Landwirtschaft sehen wir den hohen Verbrauch an landwirtschaftlicher Nutzfläche in der Region zunehmend mit Sorge“, schrieb die Behörde. „Sicher geht a bissl was weg für die Erzeugung von Nahrungsmitteln“, kommentierte Michael Gretschmann (WGS). Dafür schaffe man eine Fläche zur Erzeugung von Energie. Irgendwann, betonte er aber, werde man eine Grundsatzdiskussion führen müssen, wie viel PV-Flächen man in Uffing brauche.

Zum Bebauungsplan: Da sei „eigentlich das Gleiche“ eingegangen, informierte Weiß. Dieses Mal aber waren die Ausführungen des Landratsamtes ausführlicher. Auf einen Hinweis der Behörde hin beschloss der Ausschuss zu prüfen, ob der nicht ausgebaute öffentliche Feld- und Waldweg für die Erschließung ausreichend ist. Auch folgt man einer Empfehlung des Landratsamtes und beschloss, Werbeanlagen auszuschließen. Ein Schild mit dem Hinweis auf den Betreiber der Anlage soll zulässig sein. „Ich glaube, wir brauchen keine Werbestation da draußen“, sagte der Bürgermeister.

Wenig später beschäftigte den Ausschuss wieder Photovoltaik. Dieses Mal eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer PV-Anlage auf einem in der Tagesordnung als „Bauernwiese“ titulierten Grund mit über 25 000 Quadratmetern. In einem Schreiben einer Architekten- und Stadtplanungsgesellschaft – in Vertretung für den Eigentümer – erhielt die Gemeinde bereits Informationen darüber, wie diese Anlage aussehen könnte. Doch ins Detail wollte der Ausschuss noch gar nicht gehen. Diese Fläche, befand Vizebürgermeister Josef Diepold (WGU), müsse man in der Gesamtbetrachtung behandeln, und die Voranfrage erst einmal zurückstellen. Schließlich arbeite man gerade an einem Gesamtkonzept. Es handelt sich dabei um eine städtebauliche Studie, um das Potential von Freiflächen-PV-Anlagen in der Gemeinde zu ermitteln.

Dr. Thomas Hartmann (WGU) fand ebenfalls, dass die Voranfrage „ein Stück zu früh“ komme. Auf das große Ganze wies auch Bürgermeister Weiß hin, nämlich auf die städtebauliche Studie. Diese sei für ihn „ausschlaggebend“. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch nicht die „konkret geforderte Aussage treffen“.

Kritisch blickte der Rathauschef auf die gerade hitzige Zeit im Energiesektor. Ein „von Einzelinteressen losgelöstes Verfahren“ sei für ihn da „das zielführendste“. Und da möchte er sich auch keinem zeitlichen Druck aussetzen. Auf eine Nachfrage aus den Zuhörerreihen meinte er, dass man sich bei dem Gesamtkonzept „wirklich Gedanken gemacht“ habe und man nicht nach dem Windhundprinzip handele. Und Diepold betonte: „Wer einen Antrag gestellt hat, braucht nicht Angst haben, dass er hinten runterfällt.“

Am Ende stimmte das Gremium geschlossen dafür, die Voranfrage zurückzustellen, bis die Studie abgeschlossen ist. Eine Entscheidung, die auch andere beziehungsweise weitere Voranfragen dieser Art betreffen wird. Zu gegebener Zeit soll der Gesamtplan dann öffentlich ausgelegt werden.

Antonia Reindl