Uffing ist nach wie vor ein Mobilfunkloch - Hoffnung auf Projekte in Eglfing

Von: Roland Lory

Auf dem Bildschirm eines Smartphones ist eine App geöffnet. © Fabian Sommer/dpa

Die Mobilfunkversorgung in Uffing lässt weiterhin zu wünschen übrig. Nachdem bisher an der Kläranlage kein Mast errichtet wurde, setzt mancher seine Hoffnung auf Projekte in der Nachbargemeinde Eglfing.

Uffing – Im Dezember 2010 veröffentlichte diese Zeitung einen Artikel mit der Überschrift „Standortsuche – eine unendliche Geschichte“. Er bezog sich auf die Situation in Uffing. Einen potenziellen Standort gibt es eigentlich schon seit ein paar Jahren. Doch an der Kläranlage befindet sich bis heute kein 43-Meter-Mast, den der Vodafone-Ableger Vantage Towers eigentlich errichten wollte. Im Mai vorigen Jahres hieß es, dass der Baustart für das Frühjahr 2022 geplant ist. Doch bis dato ist nichts in dieser Richtung passiert. „Wir werden immer wieder vertröstet von Vodafone“, beklagt Dritte Bürgermeisterin Michaela Mück (Wir für Uffing), die zuletzt Rathauschef Andreas Weiß (parteifrei) vertrat. Uffing ist also nach wie vor ein weißer Fleck auf der Mobilfunkkarte. Zum Teil wird der Ort von einem Seehauser Mast mitversorgt. Klagen über die schlechte Abdeckung gab es immer wieder, und sie sind immer noch zu hören. Peter Obereisenbuchner, der im Bahnhofsviertel lebt, sagt: „Für mich gehört Mobilfunk zur Grundausstattung.“ Er selber sei beruflich darauf angewiesen, „dass ich ein Netz habe“. Er ist selbstständig, arbeitet in der Regel von zuhause aus.

„Unakzeptabel und rückständig“

Auch Anton Schweiger, Geschäftsführer der Schweiger tooling GmbH, stört die schlechte Abdeckung. „Es ist eigentlich unakzeptabel und rückständig, dass es im Jahr 2022 im Gewerbegebiet keine vernünftige Versorgung gibt.“ Schweiger spricht von einem „massiven Standortnachteil“. Die Kunden seien erst „einmal völlig perplex“, dass es keinen Mobilfunkempfang gibt. „Das sind sie nicht gewohnt.“ In Österreich ist die Situation laut Schweiger anders. Dort habe man „in jedem Seitental und auf jedem Gipfel Empfang“.

Doch Schweiger hat eine „große Hoffnung“. Diese beziehen sich auf die Nachbargemeinde Eglfing. Auf dem Höhenrücken zwischen Uffing und Eglfing will Vodafone nach Auskunft von Bürgermeister Martin Fortmaier (Wählergemeinschaft Eglfing) im Bereich Gassenried einen Mast aufstellen. Dieser sei genehmigt. Ein zweiter ist ihm zufolge am Willing am Standortübungsplatz geplant. „Es könnte sein, dass sie bis Ende des Jahres errichtet werden.“

Temporäre Anlagen wegen G7-Gipfel

Im Gebiet Gassenried steht bereits eine Anlage – allerdings wohl nur übergangsweise. Wegen des G7-Gipfels in Elmau. Es handelt sich um einen mobilen Mast. Telekomsprecher Dr. Markus Jodl bestätigt nur generell, dass das Unternehmen temporäre Anlagen aufstellt. „Das ist notwendig, um die G7-Teilnehmer (Journalisten, Polizisten, Helfer von Rotkreuz, THW und Kritiker) zu versorgen.“ Jodl bittet jedoch um Verständnis dafür, „dass wir aus Gründen der Sicherheit über die Standorte im Detail keine Auskunft geben“. Die Kommune wisse aber Bescheid.

Peter Obereisenbuchner ist die mobile Konstruktion aufgefallen, er sprach auch mit Telekom-Mitarbeitern. Für ihn ist die temporäre Anlage „der Beweis, dass wir eine schlechte Abdeckung haben“. Es werde „seit Jahren rumgeeiert“, beklagt der Uffinger. Ein dauerhafter Mast auf dem Höhenrücken könnte zumindest die Bahnhofsecke abdecken. „Dann braucht es am Rußbichl nichts“, glaubt Dritte Bürgermeisterin Mück. Bleibt noch abzuwarten, ob Vodafone an den Plänen für den Standort an der Kläranlage festhält.

