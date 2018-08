Unfall in Uffing: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein leicht Verletzter und 11000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstag in Uffing passierte.

Uffing - Gekracht hat es am Dienstagnachmittag in der Uffinger Bahnhofstraße. Ein 53-jähriger Bewohner des Ortes war dort nach Angaben der Polizeiinspektion Murnau um 17.30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke KTM unterwegs und wollte nach links zur Hausnummer 15 abbiegen. Hinter ihm wartete eine 35-jährige Uffingerin mit ihrem Hyundai-Pkw. Dies merkte eine 21-jährige Frau aus Raisting mit ihrem Skoda-Pkw zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Dieser wurde in der Folge auf den Motorradfahrer aufgeschoben. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Sachschaden ist erheblich: Am Motorrad beläuft er sich auf rund 3000 Euro. Am Skoda beträgt er etwa 5000 Euro und am Hyundai circa 3000 Euro.

roy