Weltklima: „Etwas Licht und sehr dunkle Schatten“

Als Beobachter vor Ort: Der Uffinger Klimaforscher Professor Dr. Harald Kunstmann reiste im Auftrag des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Weltklimakonferenz nach Scharm El Scheich. © Privat

Der Uffinger Klimaforscher Professor Dr. Harald Kunstmann (54), stellvertretender Leiter des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung am KIT Campus Alpin und Direktor des Zentrums für Klimaresilienz, war als Beobachter beim Weltklimagipfel in Ägypten mit dabei. In einem Tagblatt-Gespräch ordnet er die dort gefällten Beschlüsse ein.

Uffing/Scharm El Scheich – Die Weltklimakonferenz „COP27“ ist im ägyptischen Scharm El Scheich mit einer Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Zwei Wochen lang haben Vertreter aus 200 Ländern verhandelt, diskutiert, gefeilscht. Die abschließenden Beurteilungen verschiedener Klimaexperten sind eher verhalten. Zwar seien einige Fortschritte erkennbar gewesen, der große Durchbruch sei in den Beschlüssen jedoch ausgeblieben. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei nach wie vor nicht greifbar.

Herr Professor Kunstmann, wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen des COP27-Klimagipfels?

Harald Kunstmann: Die übergeordneten Ergebnisse sind enttäuschend – den Tenor der Medien kann ich bestätigen. Ich empfinde es als ein schwaches Resultat, dass man die Kohleenergie nur „herunterfahren“ will. Vom Ausstieg aus Öl und Gas wird gar nichts erwähnt. Ein positiver Punkt ist sicherlich der, dass die Industrienationen auch finanziell zu ihrer Verantwortung stehen und die von ihnen verursachten Klimaschäden in bedrohten Ländern mildern wollen. Das ist erstmals ein lang gefordertes Schuldeingeständnis. Aber die finanziellen Details zu einem Klimafonds sind vertagt. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein solcher Klimagipfel nicht alle Probleme löst – das wäre naiv. Genauso wichtig ist aber zu betonen, dass dort im Kleinen viele tolle Projekte entstehen. Ich durfte zum Beispiel bei einem hochrangigen Hinterzimmer-Gespräch dabei sein, in denen Solar-Abkommen im Nahen Osten oder die Renaturierung des Jordan-Flusses beschlossen wurden – und zwar zwischen politisch verfeindeten Staaten. Davon hört man in der Berichterstattung nichts. Außerdem wurde beschlossen, dass die für uns Forscher so wichtigen Frühwarnsysteme für Klimaextreme ausgebaut werden. Es ist also trotz aller Kritik mehr passiert, als man denkt. Es gab Licht und Schatten, aber der Schatten ist leider schon sehr schattig.

Die EU hat in Sachen Klimaschutz viel gefordert, die klassischen Öl- und Gasförderländer und vor allem China haben gebremst. Wurden auf dem Gipfel zu viele Kompromisse geschlossen?

Der Schwachpunkt des Systems Klimagipfel ist es, 200 Länder auf einen Nenner zu bringen. So ist kaum durchsetzbar, was einzelnen Ländern gegen den Strich geht – besonders, wenn es sich um einen Global Player wie China handelt. Es gibt auf der Welt unterschiedliche Wertesysteme. Der EU ist der Klimaschutz viel wert, andere Länder ticken eben anders. Deshalb ist es so schwierig, alle in ein Boot zu bekommen. Ich persönlich würde dafür plädieren, dass man verstärkt lokale Lösungen voranbringt und gar nicht so sehr auf die anderen schaut. Nur wenn wir im Kleinen die Anstrengungen angehen, schaffen wir global die Lösung. Wenn wir uns vorrangig auf den Klimaschutz in der EU konzentrieren, dann haben wir es in der Hand.

Ein zentraler Punkt der Erklärung ist der Klimafonds zur Unterstützung besonders vom Klimawandel bedrohte Staaten. Kann dieser Fonds nachhaltig helfen oder dient er eher der Symptombekämpfung?

Die Grundidee des Klimafonds ist zwar nicht schlecht, aber ich halte das für Augenwischerei. Die Summen sind viel zu niedrig. Allein die Flutkatastrophe im Ahrtal hat Schäden in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro generiert. Jedes Extremereignis fordert Milliardensummen, da werden die Geldvorräte schnell erschöpft sein. Und es werden ja auch in Zukunft immer mehr Ereignisse dieser Art kommen. Der Fonds ist also leider auch nur eine Linderung und keine echte Lösung. Er war aber auch nur ein Teilaspekt des Gipfels.

Kann das 1,5 Grad-Ziel noch irgendwie gehalten werden?

Dass wir das schaffen, ist leider absolut illusorisch. Theoretisch könnten wir morgen aufhören zu heizen oder Auto zu fahren, aber das ist natürlich nicht realistisch. Aktuell gibt es keine Kennzahl, die darauf hindeutet, dass wir es noch schaffen können. In Deutschland haben wir die Emissionen zwar insgesamt reduziert, aber im Verkehr steigen sie weiter. Diese heilige Kuh wird in Deutschland nicht wirklich angetastet. Wir werden die 1,5 Grad-Marke leider reißen und können froh sein, wenn wir noch bei 2,5 Grad landen.

Es werden immer mehr Stimmen laut, dass die Klimagipfel überholt seien. Teilen Sie diese Einschätzung?

Nur über Verhandlungen und bindende Verträge ist es möglich, etwas zu erreichen. Man kann und darf die Gipfel natürlich kritisieren, aber ohne sie erreicht man noch weniger. Wir müssen an einem Strang ziehen. Außerdem sollten wir den ärmeren Ländern helfen, den fossilen Weg zu überspringen – auch wenn wir selbst nicht gerade gute Beispiele abgeben. Bei 200 beteiligten Ländern lassen sich immer nur Kompromisse erzielen, aber man sieht auch, dass bei den Gipfeln im Hintergrund viel Gutes geschehen kann.

Aaron Jungwirth