Kolission in der Schwabekurve: Mann wendet und übersieht Motorrad

Garmisch-Partenkirchen – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag um 15.15 Uhr auf der B2 in der „Schwabekurve“ Richtung Mittenwald ereignet. Dabei zog sich ein Motorradfahrer (51) aus der Gegend von Landshut erhebliche Verletzungen zu. Ein Mann aus Haar (65) hatte ihn bei einem Wendemanöver auf Höhe des Parkplatzes übersehen. Der Kradfahrer krachte frontal in den linken hinteren Kotflügel des Autos und kam zur Behandlung ins Klinikum. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei 8000 Euro.