Bei der Kappel-Kirche: Eigene Spuren für Linksabbieger

Noch zählt die B 23 bei Unterammergau nicht zu den Unfallschwerpunkten. Damit es auch so bleibt, entstehen zwei zusätzliche Linksabbiegespuren Richtung Kappel-Kirche und Fußballplatz. 140 000 Euro investiert das Staatliche Bauamt Weilheim dafür.

Unterammergau – Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen auf der B23 bei Unterammergau. Ein Grund dafür: die Linksabbieger Richtung Wallfahrtskirche Kappel oder Fußballplatz. „Wir sprechen hier noch nicht von einem Unfallschwerpunkt“, räumt Martin Eitzenberger von der Polizeistation Oberammergau ein. Allerdings haben der Hauptkommissar, seine Kollegen und die zuständigen Behörden diesen Abschnitt seit Längerem auf dem Schirm. „Schließlich soll verhindert werden, dass da mal etwas Schlimmes passiert“, betont Eitzenberger. Ein Blick in seine Akten zeigt, dass es in den vergangenen drei Jahren an dieser Stelle der Bundesstraße „nur“ zu drei Unfällen mit insgesamt acht Leichtverletzten und etwa 25 000 Euro Gesamtschaden gekommen ist. Unter anderem, weil ein Pkw-Fahrer überholen wollte, ohne zu ahnen, dass ein anderer vorhat, links abzubiegen.

Deshalb beginnt das Staatliche Bauamt Weilheim am Donnerstag, 20. September, mit den Arbeiten an der Fahrbahn. Diese wird Werner Hüntelmann zufolge auf 200 Metern Länge um maximal 2,40 Meter verbreitert, um so zwei Linksabbiegespuren, das heißt in beide Richtungen, zu integrieren. 140 000 Euro veranschlagt der Sachgebietsleiter Planung und Bau für dieses Vorhaben. Vorraussichtlich am 5. Oktober „soll’s abgeschlossen sein“, sagt Hüntelmann. Der Verkehr wird derweil mit Hilfe einer temporären Ampelanlage geregelt und einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Zufahrt zum Fußballplatz sowie zur Wallfahrtskirche werden komplett gesperrt. Für Anlieger und Wanderer, die den Parkplatz an der Kappel nutzen wollen, wird eine alternative Zufahrt über einen Wirtschaftsweg eingerichtet.

Eitzenberger nennt dieses Projekt „eine vorbeugende Maßnahme“. Eine solche ist auch die Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 Kilometer pro Stunde an der Abzweigung von der B 23 bei Ettal in die Staatsstraße 2060 nach Linderhof. Auch dort kam es immer wieder zu schweren Unfällen. Ein Dilemma in dem Abschnitt zwischen Saulgrub und Unterammergau war dem Polizeihauptkommissar zufolge, dass sich gerade die Fahrer, die von Saulgrub kommen, in vermeintlicher Sicherheit wiegen. Auf der abfallenden Geraden mit guter Sicht „nehmen sie gar nicht wahr, dass möglicherweise ein paar Autos weiter einer abbiegen möchte“, verdeutlicht Eitzenberger das Problem. Somit schaffen es zwar die vorderen Fahrzeuge, rechtzeitig zu bremsen. Die hinteren oftmals aber nicht mehr, und es kommt zur Kollision. „Dem wollte man entgegensteuern.“ Durch die neuen Abbiegespuren sollen solche Situationen vermieden werden.