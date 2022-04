Pflegezentrum Unterammergau: Neuer Betreiber, neuer Eröffnungstermin

Von: Alexander Kraus

Es war ein Hin und Her. Jetzt gibt es den nächsten Paukenschlag beim Seniorenheim in Unterammergau. Der Betreiber hat gewechselt.

Unterammergau – Es war ein Verschiebebahnhof. Viermal stand bereits ein Termin für die Inbetriebnahme des Pflegezentrums in Unterammergau im Raum – im Frühjahr und Herbst 2021 sowie heuer im Januar und März. Jedes Mal wurde er verschoben. Jetzt aber scheint die Wende eingeläutet worden zu sein. Die Zeichen am Lachenbach stehen auf Veränderung. Es hat einen Betreiberwechsel gegeben. Damit verbunden ist eine gute Nachricht: Anfang Mai soll das Haus nun endgültig eröffnet werden.

Im Rahmen eines Pakets hat die Tarentum Holding GmbH sechs Betriebsgesellschaften sowie deren Pachtverträge mit insgesamt 870 Betten von der Sympathia-Unternehmensgruppe erworben, gibt Thomas Maaß, der Sprecher des Bauträgers Primus Concept, bekannt. Vom Betreiberwechsel betroffen ist auch das Heim in Unterammergau mit den 116 Einheiten, davon 91 Pflegeappartements und 25 betreuten Wohnungen. Allesamt sind verkauft.

Lieferengpässe und Insolvenz

Ein riesengroßer Stein ist Robert Stumpfecker (FUZ) vor Erleichterung vom Herzen gefallen. „Es ist für uns so wichtig, dass das Haus eröffnet wird, dass das Projekt in die Gänge kommt“, sagt der Bürgermeister. Der Gemeinde gehörte einst das Grundstück, auch entwickelte sie den Bebauungsplan für das Seniorenheim mit der Gesamtinvestitionssumme von 18,5 Millionen Euro. Entscheidend sei, dass mit der Bekanntgabe des Betreiberwechsels nun endlich eine Transparenz entstehe. „Seit eineinhalb Jahren tun wir mit der Eröffnung rum“, sagt Stumpfecker und listet Unwägbarkeiten und Verzögerungen am Bau auf: Lieferengpässe, Corona-Pandemie, „bedauerliche Personalwechsel“ bei den beteiligten Privatfirmen. Dann kam auch noch die Insolvenz der Trigenius Hochbau GmbH als Generalunternehmer und Baufirma dazu.

Umstände, die den Baufortschritt nicht gerade förderten. „Aber uns als Gemeinde waren die Hände gebunden“, verweist der Rathauschef auf die Verträge zwischen Investor, Generalunternehmer, Betreiber und Anlegern. Was Stumpfecker nicht verhehlen will: Im Ort fing es zu brodeln an, die Bewohner sahen, dass es am Bau nicht vorwärts ging. „Der Buschfunk, die Gerüchteküche haben funktioniert“, sagt er und lächelt. Entscheidend sei doch, dass der ordnungsgemäße Betrieb jetzt startet, „dann hören auch die Spekulationen auf“. Grünes Licht gibt im Übrigen auch das Landratsamt. Die Heimaufsicht habe Kenntnis von den eingereichten Unterlagen des Betreibers für die Leitung einer Altenhilfeeinrichtung. „Da ist nichts zu beanstanden“, sagt Behördensprecher Wolfgang Rotzsche.

Seniorenheim erste Einrichtung unter der Marke Paradia

Noch immer ungehalten ist Walter Fischer aus Ingolstadt, der vor gut drei Jahren eine Wohnung im Unterammergauer Pflegeheim als Kapitalanlage gekauft hat. „Für mich als Anleger ist es unbefriedigend, dass uns Primus Concept so lange im Unklaren gelassen hat.“ Er sah seine Investition schon den Bach runtergehen, als es zu den Verzögerungen, Lieferkettenproblemen, der Insolvenz des Generalunternehmers und der verspäteten Übergabe an den Betreiber kam. Die mangelnde Transparenz für Anleger, Gemeinde und Öffentlichkeit führe nicht dazu, Vertrauen aufzubauen, kritisiert Fischer. Seit August bekommt er den Pachtzins für sein Appartement von der Primus-Gruppe ausbezahlt. Im November und Dezember wurde das Geld verspätet überwiesen. „Solange ich die Pachtzahlungen bekomme, ist es in Ordnung“, schlägt er aber versöhnlichere Töne an.

Das Pflegezentrum Unterammergau ist die erste Einrichtung, die unter der Marke Paradia Anfang Mai in Betrieb genommen wird, verkündet Maaß. Der Sprecher erklärt: Der Healthcare-Betreiber Tarentum biete mehrere Formen wie Service-Wohnen, hochwertige Residenzen, ambulante, voll- und teilstationäre Pflege an, im Ammertal sei es eine zeitgemäße Pflegeeinrichtung, mit der „Maßstäbe gesetzt und gehalten werden“. Die Tarentum-Unternehmensgruppe übernimmt Betriebsgesellschaften sowie den ambulanten Pflegedienst des Tegernseer Betreibers Sympathia und führt die Pachtverträge unverändert fort. In den nächsten zwölf Monaten werden bis zu 19 Pflegeheime und Seniorenresidenzen in die Betreibergruppe eingebracht, wozu auch das Haus in Unterammergau gehört. Neuer starker Mann ist Gerhard Göttert. Er war zuletzt Geschäftsführer der Sympathia-Gruppe und ist nunmehr im Management von Pflegeeinrichtungen der Tarentum Holding GmbH tätig.

Der bisherige Betreiber Sympathia hat zum ganzen Geschehen keine Stellung bezogen. Dafür ist für Ende April nun eine Eröffnungsveranstaltung für geladene Vertreter der Lokalpolitik geplant. Dann sollen sich Anfang Mai die Türen des Hauses endlich öffnen, was sehnlichst erwartet wird.