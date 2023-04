Biber arbeitet sich durchs Ammertal - und hinterlässt große Schäden an Bäumen

Von: Josef Hornsteiner

Im Wasser fühlt sich der Biber pudelwohl. © Patrick Pleul

Die Schäden nehmen zu: Biber sind entlang der Ammer überaus aktiv. Jetzt holte sich Unterammergaus Bürgermeister Rat von Expertenseite.

Unterammergau – Fleißig ist er. Das steht für Robert Stumpfecker (FUZ) außer Frage. Doch dem Unterammergauer Rathauschef und vielen seiner Bürger ist der kleine Holzfäller mittlerweile ein gewaltiger Dorn im Auge. Der Biber, sagt er, wütet an der Ammer ganz enorm. An verschiedenen Stellen, auch am kleinen alten Badeweiher bei der Früllbachmündung oder in Biotopen.

Zahlreiche Bäume fällt er entweder selbst oder nagt sie soweit an, das Forstarbeiter diese aus Sicherheitsgründen entfernen müssen. Jetzt reicht’s Stumpfecker. Er hat um einen Vorort-Termin gebeten – mit Daniëlle Sijbranda, der Biberbeauftragten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Ordentlich angenagt hat der Biber diesen Baum an der Ammer. © privat

„Beschissen“: Biber-Situation sorgt für „enorme Probleme“

„Beschissen“ – ein anderes Wort findet der Bürgermeister gar nicht mehr, wird er nach der Biber-Situation in seinem Dorf gefragt. „Wir haben enorme Probleme.“ Vor etwa zehn Jahren trat der Nager im Ammertal zum ersten Mal in Erscheinung. In der ersten Zeit verhielt er sich noch unauffällig. Doch gefällt es dem Tier in der Region scheinbar gut. Sehr gut. Weshalb er immer heimischer wird. Dafür frisst er nicht nur die schmackhafte Rinde der Bäume. Er baut auch Dämme für seine Familien. Und zwar viele. „Wir müssen immer mehr Biberbauten entfernen“, sagt Stumpfecker. Oft droht durch die Burgen die Gefahr, dass ganze Gebiete an der Ammer überschwemmt werden. Das erschwert das Mähen von Wiesen, macht es teils sogar unmöglich.

Anzahl der Biber unbekannt

Wenn dieser Fall eintritt, wird mit Biberberatern oder einem Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde besprochen, ob, wie und wann ein Damm teilweise oder ganz beseitigt werden darf. Dann holen Bauhofmitarbeiter mit Zangen die Äste und Stämme aus dem Fluss heraus. „Aber nur an den Stellen, an denen es unbedingt nötig ist“, sagt der Bürgermeister. Dort, wo die Bauten im Wasser nicht stören, bleiben sie natürlich, betont er.

Bis zum 1. September muss die Situation unter Kontrolle gehalten bleiben, dann endet die Mähsaison – und der Nager hat bis zum nächsten Jahr seine Ruhe. Forstwirtschaftliche Schäden traten bislang hauptsächlich im nördlichen Teil des Landkreises auf. Schäden werden allerdings finanziell ausgeglichen aus Biberfonds und Förderungen.

Unterammergau schützt künftig die Stämme gegen Biber

Wie viele dieser Tiere es im Ammertal aktuell gibt? Eindeutige Zahlen fehlen. „Das ist nicht wichtig und wird deshalb auch nicht erfasst“, sagt Sijbranda. An der Ammer zwischen Linderhof und Echelsbach sind jedoch 27 Reviere bekannt. Viel bedeutender sei, zu wissen, welche Gewässerstrecken der Nager besiedelt und mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist. „Es wird kartiert, wo sich beliebte Reviere befinden.“ Eine genaue Erfassung der Biberanzahl wäre nur notwendig, wenn sich diese deutlich verringert und die gesamte Population gefährdet wäre. „Das ist derzeit aber nicht der Fall.“

Doch wie schützt man Bäume also vor dem kleinen Landschaftsarchitekten? Wenn es Stellen gibt, an denen aus Sicherheits- oder Naturschutzgründen sowie landschaftsprägenden Anlässen die Gewächse nicht beschädigt werden dürfen, können die Stämme mit Estrichmatten geschützt werden, erklärt Sijbranda. „Da sind die Bäume für die nächsten 10 bis 15 Jahren sicher.“ Diese Maßnahme trifft jetzt auch die Gemeinde Unterammergau. Eine Entnahme war im Ammertal bislang noch nicht notwendig.

