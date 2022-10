Dorfladen in Unterammergau: Jetzt ist das Engagement der Bürger gefragt - „Lasst es uns versuchen“

Von: Manuela Schauer

Teilen

Volle Hütte: Über 120 Unterammergauer lassen sich in der Wetzstoa-Stub‘n informieren. © Dominik Bartl

Der Zuspruch ist da: Die Bürger zeigen Interesse an einem Dorfladen in Unterammergau. Wie ein solcher realisiert werden kann, darüber informierte sie nun Experte Wolfgang Gröll.

Unterammergau – So ein Dorfladen hat es auch nicht immer leicht. Er kann abrutschen, zum Junkie werden. Ständig braucht er dann Stoff, den nächsten Zuschuss. Noch schlechter aber ergeht es den Zombies, den Untoten. Man lässt sie nicht sterben, weil man sie braucht. Dabei sind sie nicht mehr überlebensfähig. Am allerschlimmsten aber sei deren Verschmelzung, findet Wolfgang Gröll. Wenn die Zombies als Junkies unterwegs sind. Gruselig, gruselig. Davor sollte sich Unterammergau wahrlich hüten. Falls es in dem 1600-Seelen-Ort denn überhaupt einmal einen Dorfladen geben wird. Interesse ist jedenfalls vorhanden, daran besteht seit Mittwochabend kein Zweifel mehr.

Gut 120 Bürger buhlen in der Wetzstoa-Stub’n um Plätze, sogar zusätzliche Stühle braucht’s. Alle wollen erfahren, wie man die Nahversorgung nach dem Ende der Bäckerei Spanner Mitte 2024 regeln und langfristig sichern könnte. Viele liebäugeln mit einem Dorfladen. Doch so ein herausforderndes Projekt muss wohlüberlegt – und vor allem geplant sein. Deshalb hat sich die Gemeinde wertvolle Unterstützung ins Boot geholt. Gröll, seit den 1990er-Jahren Experte auf diesem Gebiet, folgt dem Ruf aus dem Rathaus und informiert eingehend über Möglichkeiten und Modelle.

Hat schon zahlreiche Gründungen von Dorfläden begleitet: Wolfgang Gröll. © Dominik Bartl

Gleich vorneweg spricht der selbst ernannte Dorfladen-Papst Klartext: „Wer heute ein Konzept erwartet, wird enttäuscht heimgehen.“ Das müssen die Einheimischen selbst kreieren, denn jeder Laden hat seinen eigenen Charakter. Er begleitet und berät sie aber gerne auf ihrem Weg. Über die Entwicklungen im Lebensmittelhandel allgemein referiert Gröll ebenso wie über Verpackungstricks von den Großen, wie er Edeka, Rewe, Aldi und Co. bezeichnet. Nicht selten wird der Kunde beim Einkauf zum Narren gehalten. Auch in puncto Regionalität. Zum einen haben die Ketten gemerkt, dass sie damit beim Verbraucher punkten können, doch „dehnen sie den Begriff“, behauptet der Experte. Da kann es schon passieren, dass Kokosmilch mit einem Schildchen „Aus der Region“ versehen wird. Beim Dorfladen soll es aber tatsächlich die Erzeugnisse vom Kleinstbauern oder -metzger zu erwerben geben. Die Vorteile: gute Qualität, kurze Lieferwege, die Wertschöpfung bleibt im Ort.

Dorfladen in Unterammergau: Bedarf wird per Fragebogen ermittelt

Soweit sind die Unterammergauer bei Weitem noch nicht. Wie ihr Dorfladen einmal aussehen könnte – ob mit Tagescafé, mit Dienstleistungen wie Lotto oder Post, mit Bargeldversorgung oder mit Arztpraxis – steht noch in den Sternen. Demnächst wird erst einmal per Fragebogen der Bedarf ermittelt. „Wir brauchen einen Spiegel aus der Bevölkerung“, sagt Rathauschef Robert Stumpfecker.

Viele strukturelle Dinge gibt es noch zu klären: Zum Beispiel, wer den Laden führt. Etwa die Bürger, ein Privater – wobei ein solcher „seltenst“ für einen kleinen Dorfladen zu gewinnen sei – oder eine öffentliche Einrichtung. „Da steht dann der Bürgermeister im Laden.“ Alle richten ihre Blicke auf Stumpfecker und lachen. Er selbst auch. „Dann wär dieses Problem ja gelöst“, scherzt Gröll, der Entertainer-Potenzial besitzt.

Dorfläden leiden unter „Sippenhaft“

Der Profi hat bereits bei 200 dieser Läden – er verwendet an dem Abend den Terminus Multifunktions- oder Mehrgenerationenhäuser – Geburtshilfe geleistet. Die Überlebensquote liegt ihm zufolge bei 90 Prozent. Doch haben sie ein Imageproblem. „Sie leiden unter Sippenhaft“, sagt Gröll. Die These: Wenn einer schlecht läuft, dann laufen alle schlecht. Ein Irrtum, stellt er klar. Genau wie die weit verbreitete Meinung, dass Discounter wie Aldi und Lidl mit günstigeren Preisen aufwarten. Stattdessen sei die Ware oft sogar teurer. Gröll ist trotz der Vorurteile überzeugt: „Solange wir auf Qualität setzen, haben wir die Nase vorne.“

Dass das Projekt von Erfolg gekrönt sein wird, hängt aber auch von den Bürgern ab. Von deren Engagement. Eine Gruppe hat sich bereits gefunden, die sich im Vorfeld schlau gemacht hat. Anton Noll gehört zu den Aktiven, die die Läden in Ingenried, Habach und Grafenaschau inspizierten, um Anreize zu bekommen, deren Struktur und Finanzierungsmodell zu erfahren. Die Freiwilligen brauchen Verstärkung angesichts der intensiven Arbeit. 16 bis 20 Menschen sind nötig, aufgeteilt auf vier Arbeitskreise, um das Ganze weiter zu verfolgen, teilt Noll mit. Die ersten Listen zum Eintragen werden an dem Abend unter den Besuchern verteilt - bis Mittwoch, 26.10., liegen sie im Rathaus aus. Gröll beruhigt die Unsicheren: „Man kann jederzeit rein in den Arbeitskreis und jederzeit raus.“ Niemand verpflichte sich für die nächsten 400 Jahre.

Inwieweit sich die Gemeinde beteiligt, wird sich noch zeigen. Vor allem in Sachen Standort. „Uns ist sehr wohl bewusst, dass die Frage auf uns zukommt“, betont Stumpfecker. Er möchte nur noch nicht vorgreifen. Die gute Nachricht: „Wir sind in der glücklichen Lage und können auswählen“, sagt sein Vize Michael Buchwieser. Rathaus, Wehrle-Anwesen oder zentrumsnahe Freiflächen stehen zur Verfügung. Die Kommune streckt aber auch die Fühler nach den „Großen“ aus, um einen Plan B in der Tasche zu haben. Noll präferiert den Dorfladen. Trotz eines gewissen Risikos. Das aber, findet er, „sollte es uns wert sein“. Sein Appell: „Lasst es uns versuchen.“