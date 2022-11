Zweitwohnungssteuer in Unterammergau kommt: Das Ende der Steueroase

Von: Alexander Kraus

Unterammergau führt nun auch eine Zweitwohnungssteuer ein. © Dominik Bartl

Zweitwohnungsbesitzer werden in Unterammergau ab 2023 zur Kasse gebeten. Damit soll der angespannte Mietmarkt entspannt werden.

Unterammergau – Auf dem Mietmarkt im Landkreis herrscht gewaltiger Druck. Einige Gemeinden versuchten, diesen etwas zu lindern. Sie erhöhten die Steuer für Zweitwohnungsbesitzer. Wie im Paradies dürften sich diese bislang in Unterammergau gefühlt haben. Dort wurden sie nicht zur Kasse gebeten. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. „Dafür ist die erste Voraussetzung, dass wir eine Satzung erlassen“, erklärte Bürgermeister Robert Stumpfecker (FUZ) in der Sitzung des Gemeinderats. Aus der Freien Wählerschaft Unterammergau (FWU) gab es zwar heftigen Widerstand, doch letztlich stand die Mehrheit hinter dem Vorhaben. Mit 10:3-Stimmen wurde das Inkrafttreten der Satzung befürwortet.

Die drei FWU-Räte Michael Buchwieser, Bernhard Wiedl und Maximilian Lindauer votierten gegen den Beschluss. Das Trio störte sich vor allem am Fragebogen, der allen Hausbesitzern in Kürze in den Briefkasten flattert. „Der Aufwand für so eine Erhebung ist gigantisch“, schimpfte Lindauer, der noch bei weiteren Themen im Zusammenhang mit der Zweitwohnungssteuer Diskutierbedarf sah – etwa über ortsübliche Mieten oder Bodenrichtwert. Durch den Fragebogen laste ein enormer Aufwand, den die Verwaltung zu bewältigen habe, fuhr Lindauer fort. Derart mit Gegenwind konfrontiert, setzte der Bürgermeister zum verbalen Gegenstoß an. Die Erhebung des Fragebogens sei eine Aufgabe, die für die Verwaltung einfach dazugehöre, sagte Stumpfecker. Die Satzung ist an eine Mustersatzung angeglichen. „Die ist wasserdicht“, verteidigte er sein Vorgehen. Darüber hinaus hätten das Schriftwerk die Unterammergauer Gruppierungen auch in ihren Wahlprogrammen verankert gehabt.

Einen anderen Punkt brachte Buchwieser ins Spiel: Die einheimische Bevölkerung vertrete meist die Meinung, dass der typische Zweitwohnungsbesitzer aus München oder dem Münchner Umland komme. „Es sind aber auch Einheimische und Seniorenwohnsitze, die wir damit treffen“, betonte der Vize-Bürgermeister. Auch er sah bei der Fragebogen-Aktion ein Missverhältnis von Aufwand und Nutzen. Stumpfecker untermauerte noch einmal das Ziel der Steuer-Einführung, „dass die ein oder andere Wohnung frei wird“. Durch die finanzielle Belastung werde mancher Hausbesitzer eventuell dazu gebracht, eine meist leerstehende Wohnung freizugeben. „Er nimmt sich dann ein Zimmer, wenn er da ist“, schlug der Rathauschef vor.

Die Gemeinde verspricht sich Einnahmen und eine Bereinigung. Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet – die Nettokaltmiete, wie im Paragraf der Satzung zu lesen ist. Konkrete Zahlen nannte Michael Spindler (CSU). Er sprach von 20 000 bis 30 000 Euro, die durch die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in den Gemeindesäckel fließen könnten. „Das Argument, der Aufwand ist eine Belastung, fällt dann weg. Der Aufwand ist es wert.“