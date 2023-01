Der Turm soll bleiben: Besitzer beantragt dauerhaften Standort in Unterammergau

Von: Tanja Brinkmann

Ein besonderes Kunstwerk: Die Raum- und Klangskulptur „Sichtung“ spaltet die Geister. Der Gemeinde liegt nun ein Antrag vor, diese dauerhaft stehen zu lassen. © Schauer

Einen „künstlerisch wertvollen Anziehungspunkt“ für Unterammergau nennt Christian Zott seine „Sichtung“. Die Skulptur, ein 32 Meter hoher Turm, steht zum zweiten Mal neben seiner Kunsthalle – und soll bleiben. Den entsprechenden Antrag hat er bei der Gemeinde eingereicht, eine Entscheidung fällt Mitte Februar.

Unterammergau – 70,4 Tonnen Stahl – daraus haben Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier ihre „Sichtung“ geschaffen. Die Raum- und Klangskulptur besteht aus 13 Kuben mit einer Grundfläche von 2,4 auf 2,4 Metern. Diese können variabel zusammengesetzt werden. In Unterammergau wurden alle übereinander gestapelt und verschraubt. Besucher der mSE-Kunsthalle, die den 32 Meter hohen Turm bezwingen, genießen somit einen einmaligen Ausblick – auf den Skulpturengarten, Unter- und Oberammergau, den Laber, Kofel und Pürschling, das Hörnle, Wald sowie Wiesen. Beim Auf- und Abstieg „hinterlässt jeder Besucher zudem durch Bewegung in der Skulptur ein spezifisches Klangmuster, eine Klangspur“, sagt Rasthofer. Das Kunstwerk soll seinen Schöpfern zufolge an Orte wandern, an denen sich eine spannungsreiche Wechselwirkung mit der Umgebung ergibt – wie im Ammertal.

Besitzer Zott beantragt dauerhaften Verbleib in Unterammergau

Zum zweiten Mal steht die Skulptur nun in Unterammergau, dem Heimatort ihres Besitzers Christian Zott. „Eine sehr positive Erfahrung“, nennt dieser die Rückkehr des Turms im Rahmen des Skulpturenwegs „Passion im Tal“, der parallel zum Oberammergauer Gelübdespiel stattfand. „Viele Menschen aus der Region und aus der ganzen Welt haben die Skulptur besucht und erneut gezeigt, dass sie für den Ort ein künstlerisch wertvoller Anziehungspunkt ist.“ Deshalb und aus logistischen Gründen – die Skulptur soll weiterhin temporär an andere Orte aufbrechen, was allerdings von einem festen Standort aus leichter planbar ist – hat Zott erneut beantragt, diese dauerhaft in Unterammergau zu belassen. Ein Ansinnen, das er bereits 2020 vorgebracht hatte – und gescheitert war. Insbesondere der Bebauungsplan passte nicht zur „Sichtung“.

Der neuerliche Antrag „liegt vor“, bestätigt Bürgermeister Robert Stumpfecker (FUZ). In nicht öffentlicher Sitzung hat er diesen am Donnerstagabend den Mitgliedern des Gemeinderats vorgestellt. Mehr lässt er sich nicht entlocken. Auch nicht dazu, ob es eine Debatte gab. Er verweist auf den 15. Februar. „Da wird das Ganze öffentlich behandelt.“ Muss auch sein, schließlich geht es um baurechtliche Fragen. Nach wie vor, das ist Stumpfecker bewusst, „gibt es zudem in der Bevölkerung konträre Meinungen zum Turm“.

Genehmigung für „fliegenden Bau“ ist längst abgelaufen

Als so genannter fliegender Bau kehrte dieser am 11. Mai nach Unterammergau zurück. Vorübergehend, wie es damals hieß. „Wie froh war ich über dieses Wort“, sagt Christl Freier. Nach der Passion sollte er eigentlich wieder abgebaut werden. „Warum steht er immer noch?“, fragt die Oberammergauerin. Das Gelübdespiel ist schließlich schon Anfang Oktober zu Ende gegangen. „Wann wird das rostige Drumm endlich abgebaut? Wann bekommt Unterammergau sein stimmiges Ortsbild zurück?“ Vonseiten des Landratsamts hat sie erfahren, dass die Genehmigung für den „fliegenden Bau“ bereits seit 11. November abgelaufen ist.

Bauaufsichtlich musste die erneute Aufstellung im vergangenen Jahr nicht genehmigt werden, erklärt Behördensprecher Stephan Scharf. Schließlich „handelt es sich dabei um einen fliegenden Bau mit Ausführungsgenehmigung vom TÜV und mit Prüfbuch“. Dessen ungeachtet habe das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen den Besitzer aufgefordert, den Turm bis spätestens Ende Januar abzubauen. „Da er zwischenzeitlich seit mehreren Monaten steht, hat er seine Eigenschaft als fliegender Bau verloren und muss als dauerhafte bauliche Anlage eingestuft werden“, sagt Scharf.

Als solche soll er bleiben, weshalb Zott besagten Antrag gestellt hat. „Stimmt der Gemeinderat zu, bleibt die ‚Sichtung‘ da, wo sie ist. Andernfalls wird sie verkauft; konkrete Angebote aus dem In- und Ausland liegen vor.“ Letztlich gebe es im Leben weitaus Wichtigeres, betont er, „als im Ammertal für ein Kunstwerk zu kämpfen, das zwar viele mögen, einige wenige jedoch nicht“.