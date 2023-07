Dolce Vita in Unterammergau: Italienische Nacht findet nach Corona-Pause wieder statt

Weckt Urlaubsgefühle: die beliebte Italienische Nacht in Unterammergau. Foto: sehr-a, © Thomas Sehr

Kulinarische Schmankerl, italienische Schlager und Urlaubsgefühle: All das wird am 15. Juli in Unterammergau geboten. Der Veranstalter der „Italienischen Nacht“ rechnet bei gutem Wetter mit über 1000 Besuchern.

Unterammergaus – Als die Freie Wählergemeinschaft „Für Unterammergaus Zukunft“ (FUZ) zum ersten Mal 1998 ihre Italienische Nacht organisierte, dachte wohl niemand, dass sich daraus eine derartige Erfolgsgeschichte entwickeln würde. Das besondere südländische Flair dieses Festes mit kulinarischen Schmankerln, italienischen Schlagern und entsprechender Dekoration traf genau den Geschmack beim Publikum.

Letztmalig 2019 fand die Veranstaltung statt, und nach einer corona-bedingten Pause ist es nun heuer endlich wieder soweit: Am Samstag, 15. Juli, heißt es ab 18 Uhr vor dem Gasthof Stern zum 13. Mal wieder „Willkommen in Bella Italia“.

Die Organisation dieses Open-Air-Festes war der Hauptpunkt einer Versammlung, zu der sich die Mitglieder der FUZ jetzt im Schützenlokal trafen. Sollte das Wetter mitspielen und eine laue Sommernacht bescheren, erwarten die Veranstalter über 1000 Besucher. Allein das Getränke- und Essensangebot macht dieses Fest zu einem besonderen Event: Antipasti, Speck und Käse, Vino Bianco und Rosso, Pasta, Pizza, Tiramisu, Cappuccino und vieles mehr erwartet die Gäste. Musik-Ohrwürmer von Eros Ramazzotti und Zucchero schaffen ein Ambiente, wie man es sonst nur vom Urlaub in Lazise oder Rimini kennt.

Wie schon in den vergangenen 25 Jahren, wird die FUZ einen Großteil aus dem Erlös der Italienischen Nacht wieder für einen sozialen Zweck spenden. Bisher flossen auf diese Weise schon über 45 000 Euro in die Kassen von örtlichen Vereinen und wohltätigen regionalen Organisationen. Dieses Jahr werden der heimische Kirchenchor von St. Nikolaus, der Jugendchor Chorissimo sowie der Dorfladen bei Gründung unterstützt.

Neben der Italienischen Nacht spielte in der Versammlung auch das Thema Neuwahlen eine wichtige Rolle. Erster Vorsitzender Anton Noll berichtete von seinen Versuchen, junge Kräfte zu gewinnen, die einmal das Ruder bei der FUZ übernehmen könnten: „Bisher war ich nicht erfolgreich. Es ist nicht so leicht, heute junge Leute für die Kommunalpolitik zu begeistern.“ Aktuell zählt die Wählergemeinschaft 110 Mitglieder, doch in Zukunft ein Führungsamt zu übernehmen, dazu konnte sich bislang niemand so recht entschließen. Noll rief in diesem Zusammenhang auch in Erinnerung, dass es bis zu den nächsten Kommunalwahlen nicht mehr so lange hin ist: „2026 wollen wir ja wieder mit einer schlagkräftigen Liste antreten.“

Nach den Jahresberichten von Schriftführer Josef Luttenbacher und Kassenwartin Maria Götschl gab Erster Bürgermeister Robert Stumpfecker (FUZ) einen Überblick zu aktuellen kommunalpolitischen Themen. Dazu entstand im weiteren Verlauf des Abends eine rege Diskussion unter den Anwesenden. Zur Sprache kamen unter anderem die Situation im Kindergarten, der Sachstand zum Dorfladen, die Sanierung von Feuerwehrhaus und Hochbehälter sowie geplante Treffen mit den Partnergemeinden Ermershausen und Pradalunga. Anträge an den Gemeinderat will die FUZ zur Grasschnitt-Entsorgung sowie zu Radlständern an der Ammerbrücke stellen.

Vorsitzender Noll schloss die Zusammenkunft mit dem Wunsch an die Mitglieder, bei der Italienischen Nacht wieder gut zusammen zu helfen. Bei der Suche nach einem neuen Vorstand hofft er, „dass sich bis zur Herbstversammlung etwas tut.“ eb