Ein Unikat in Bayerns Politik: Garmisch-Partenkirchens Landrat Anton Speer lässt seine Zukunft noch offen

Von: Christian Fellner

Oft im Fokus: Anton Speer ist seit fast zehn Jahren Landrat – und feiert heute seinen 65. Geburtstag. © Sehr

Er steht für Volksnähe und Omnipräsenz: Anton Speer aus Unterammergau ist seit dem Herbst 2013 Landrat im Kreis Garmisch-Partenkirchen. Ob er 2026 nochmals bei den Wahlen antritt, dazu hat er sich noch keine Gedanken gemacht.

Garmisch-Partenkirchen – Diesen Mittwoch frei nehmen? „Nein“, sagt Anton Speer. „Des braucht’s nicht. Das wird ein ganz normaler Tagesablauf.“ Warum auch eine Pause einlegen? Ist doch nur der 65. Geburtstag des politischen Landkreis-Oberhaupts. „Ich hab’ mir überlegt, ob ich überhaupt irgendwas mach’.“ Also in Richtung feiern. Da wurde ihm dann aber eines bewusst: Wenn er es nicht tut, wird’s auch nicht besser. Denn: „Dann kommt ein jeder einzeln daher, das braucht’s auch ned.“ Also doch auf d’Nacht ein bisserl nett zusammensitzen, ein bisserl was essen. Und falls es tatsächlich ein wenig länger dauern sollte, hat der Landrat spontan noch vorgesorgt. „Für Donnerstagfrüh hab’ ich meine Termine verlegen lassen.“

So ist er, der „Doni“, wie ihn jeder nennt. Der Landrat von den Freien Wählern, der Volksnähe als größte Trumpfkarte immer wieder ganz bewusst ausspielt. Eben darum wundert es nicht, dass er aus seinem Ehrentag keine große Sache macht. Dass er den Job in den Vordergrund stellt. Heuer werden es im Herbst, genau am 8. Oktober, zehn Jahre, dass der Unterammergauer den Posten bekleidet. Halbzeit ist aktuell, was die Amtsperiode betrifft. 2026 stehen wieder Kommunalwahlen an. So lange zieht er sein Marathon-Programm auf jeden Fall noch durch. Was danach kommt? Spekuliert wird schon viel. Von einer erneuten Kandidatur bis zum Rückzug ist freilich das gesamte Spektrum dabei.

Keine Zeit für Gedanken über die politische Zukunft

Nur, was sagt Speer selbst? Der übt sich in vornehmer Zurückhaltung. „Ganz ehrlich, ich hab’ momentan gar keine Zeit, dass ich mir Gedanken darüber mache. Es sind so viele Termine, so viele Themen, da komm’ ich gar nicht dazu.“ Die Entscheidung, mit dann 68 Jahren nochmals anzutreten, muss jedoch wohl überlegt sein. Keine Frage. „Ich werd’ schauen, wie ich dann beinander bin.“ Das sagt er ganz allgemein. Druck verspürt er keinen, einen Entschluss übers Knie zu brechen. „Das drängt momentan nicht.“ In eineinhalb oder zwei Jahren, wenn es auf die Zielgerade zugeht, der Wahlkampf beginnen müsste, da will er in sich hineinhorchen. Gemeinsam mit seiner Frau Maria. Wohl auch die Frage diskutieren, ob es den ganzen Stress noch einmal braucht.

Die Beanspruchung ist groß. Das leugnet Speer nicht. „Der Posten des Landrats geht an die Substanz.“ Vor allem, wenn man ihn mit einer gefühlten Omnipräsenz wie im Fall des Ammertalers ausfüllt. Kaum einmal lässt er Termine sausen. Er hat hunderte Anfragen. Und er will wenig auslassen. Er nennt nur ein Beispiel aus den vergangenen Wochen. „Die Krüner Theaterer haben gleich dreimal bei mir angefragt, ob ich beim Jubiläum vorbeischaue.“ Nicht der nächste Weg für Speer. Aber auch den nahm er in Kauf. „Ich hab’ gesagt: Gut, dann komm’ ich halt vorbei.“

Letzter freier Sonntag an Ostern

Und so stapeln sich die Veranstaltungen. In den vergangenen Tagen hat er extrig seinen Kalender einmal durchforstet. Er musste selbst schmunzeln: „Mein letzter freier Sonntag war der Ostersonntag. Da war wirklich mal gar nichts.“ Kommt nicht oft vor. Speer nutzte die Gelegenheit. „Ich bin zum Skifahren ins Stubaital. War noch richtig schee.“

Nein zu sagen zu Terminen, fällt dem Landrat aus einem besonderen Grund sehr schwer. „Man muss einfach Das Ehrenamt unterstützen.“ das ist sein Credo. Durch seine Anwesenheit möchte er den Menschen, die sich engagieren, Wertschätzung entgegenbringen. „Deshalb gehe ich auch so gerne in die kleinen Dörfer.“ Manchmal sei es schwierig, das Programm zu koordinieren. Und angesichts der Verkehrssituation auch zu bewältigen. „Dann rufen die Leut’ an, fragen ,Wo bleibst denn?‘“ Speer ist meist selbst mit dem Pkw unterwegs. Chauffieren lässt er sich nur, wenn es wirklich weiter weg geht, wenn viele Termine in der Stadt anstehen. „Dort findest du ja nirgends einen Parkplatz, da wär’ ich die ganze Zeit nur am Suchen“, sagt er und lacht. Da geht Speer einen eigenen Weg. „Ich bin in Bayern der einzige Landrat ohne festen Fahrer.“ Wenn er einen braucht, dann spannt er meistens die Hausmeister aus dem Landratsamt ein.

Per Handy gibt‘s Anweisungen an den Anrufbeantworter

Nicht die einzige Eigenheit, die Speer auszeichnet. Auf eine besondere technische Raffinesse ist er noch ganz stolz. „EDV-mäßig bin ich ja ganz schwach“, sagt er ohne Umschweife – und zieht sein Klapphandy aus der Jackentasche. „Da hab’ ich einen Knopf, wenn ich den drücke, komm’ ich direkt auf ein Bandl, auf das ich meinen Damen aus dem Vorzimmer immer die wichtigsten Dinge draufsprech’.“ Da gibt’s keine E-Mail oder eine Whatsapp-Nachricht. Das läuft altmodisch, aber eben sehr effektiv über einen Anrufbeantworter. „Wenn ich am nächsten Tag ins Büro komme, ist das meiste schon erledigt. Klappt hervorragend. Und ist ganz simpel.“ Eine Anekdote zum Themas Hightech hat er von den Landräte-Treffen dazu auch parat. „Die Kollegen haben immer ihr Laptops dabei, schauen die ganze Zeit rein.“ Und keiner bekomme etwas mit. „Dann schaut der Nachbar wieder auf und fragt mich: Was hat er gerade gesagt?“

Speers Bilanz der letzten zehn Jahre ist durch Großereignisse und Krisen geprägt. „Da waren viele Herausforderungen dabei.“ G7-Gipfel, Flüchtlingswellen – beides sogar doppelt. Besonders die Asyl-Thematik habe sein Amt und ihn in Atem gehalten. Als der Landkreis 2015 die Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Abrams-Areal eröffnete, „war ich jeden Tag vor Ort“. Allein dieser Bereich im Amt wuchs seither von 7 Stellen auf nun 32 an. Die Kreisbehörde sei nun ein Apparat mit mehr als 600 Köpfen. Einer, der auch durch die Corona-Pandemie an den Rande seiner Möglichkeiten gebracht wurde. Eine Aufgabe, die im Kollektiv gelöst wurde, aber noch nachhallen wird – durch die Belastung, die den Angestellten auferlegt wurde.

Gutes Verhältnis zu den Kollegen im Amt und in den Gemeinden

Von Vorteil ist, dass das Verhältnis intern, zu den Kommunen in der Region und zu den Kollegen stimmt. „Wir kommen alle gut aus.“ Er kennt andere Landstriche, in denen das nicht der Fall ist. Auch hierzu hat er ein G’schichterl parat: „Es gibt Landräte, die nehmen sich nicht einen Tag Urlaub, weil sonst die Stellvertreter kommen und versuchen, alles aus den Schubladen herauszukramen.“ Nicht so bei ihm. Regelmäßig bindet er seine Vertreter Dr. Michael Rapp (CSU) und Tessy Lödermann (Grüne) ein, vertraut ihnen. „Da gibt’s gar nix.“

Wie sich Speer in den nächsten zwei Jahren entscheiden wird, davon dürfte für die politische Zukunft im Landkreis einiges abhängen. Vor allem: Wer von den anderen Parteien in den Wahlkampf ziehen wird. Das Feld der Kandidaten könnte ein ganz anderes sein, wenn der Ammertaler tatsächlich noch einmal antreten würde. Denn bei den Menschen hat der „Doni“ einen Stein im Brett. Man darf gespannt sein, welchen Zeitpunkt der Landrat wählt, um sich zu offenbaren. Noch ist die Zeit nicht reif dafür: „Ein klares Nein gibt es von mir nicht.“ Jetzt wird heut Abend erst einmal ein bisserl gefeiert. Dann geht der Terminstress weiter. Ganz normal halt.