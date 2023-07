Erst Ruine, jetzt Schmuckstück: Historische Mühle in Unterammergau gewinnt Denkmalpreis

Mühle im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt

Viel Mühe, Schweiß und Leidenschaft hat Christiane Serini in das Gebäude gesteckt. Jetzt bekam sie die Anerkennung dafür. Für den beispiellosen Umbau der historischen Mühle in Unterammergau erhielt sie nun einen Preis.

Unterammergau – Der Mühlenweg in Unterammergau führt an einen Ort, den man bis vor Kurzem noch eine Ruine nannte. „Es hat übel ausgeschaut“, sagt selbst Robert Stumpfecker (FUZ), der Bürgermeister der Gemeinde. Die alte Getreidemühle samt Säge, die dem kleinen Pfad ihren Namen gegeben hat, war verfallen, dunkel, und so ziemlich das Gegenteil von bewohnbar. Und doch sah Christiane Serini bei der Besichtigung genug, um sich in den alten Hof zu verlieben.

Serini ist 49 Jahre alt, wohnt in Feldafing und war auf der Suche nach einem alten Bauernhaus. Nicht zu groß und am besten in der Gegend bis Weilheim. Doch weil sie nach zwei Jahren immer noch nichts gefunden hatte, schaute sie sich die alte Mühle in Unterammergau an, ein Inserat im Internet. Die Vorbesitzer hatten den vorderen Teil des Hofes prächtig saniert. Der Rest des Baus, die alte Mühle, jedoch vegetierte vor sich hin. Die Älteren im Dorf erinnern sich womöglich noch an die Zeit, als man dort Gefangene unterbrachte oder Limonade produzierte. Nun, nach fünf Jahren, nach tausenden Stunden Arbeit, nach unzähligen Tropfen Schweiß und Herzblut hat sich das Anwesen quasi von der Rumpelkammer in ein Kleinod verwandelt. Für die Metamorphose hin zum schmucken alten Bauernhaus hat Serini jetzt den Denkmalpreis des Bezirk Oberbayern bekommen, der überhaupt erst zum zweiten Mal verliehen wurde.

Äußere Wand war bereits nach außen gekippt

Mit 5000 Euro war die Auszeichnung dotiert. Wobei diese Prämie mehr Symbolcharakter aufweist. Viel mehr dient der Preis als Anerkennung für den beispiellosen Umbau, der unter anderem mit Fördergeldern von Bezirk, Landesamt für Denkmal, Landkreis und weiteren Einrichtungen zu finanzieren war. Die aufwendige Sanierung sei „bravourös gelungen“ heißt es vonseiten des Bezirks. Selbst die Besitzerin sagt, es habe damals schon Fantasie gebraucht, um sich das alte Gemäuer im neuen Anstrich vorzustellen. Wobei die Einrichtung nur eine Baustelle war. Zusätzlich türmten sich massive Probleme in Sachen Statik auf. Die äußere Wand war bereits 20 Zentimeter nach außen gekippt. „Es war kompliziert, extrem komplex“, erklärt die Juristin.

+ Auch im Obergeschoss wird Vergangenheit und Gegenwart behutsam miteinander kombiniert © Bezirk

Von Anfang an vertraute sie auf den Rat der Experten. Als Architekten beauftragte sie Michael Laubender und sein Büro, das bereits das Lampl-Anwesen in Bad Kohlgrub in die Neuzeit gehoben hatte. Statiker Michael Wiesener kommt aus Murnau. „Mit denen steht und fällt alles. Viele glauben, man kann das selbst. Aber das kann man nicht“, erklärt Serini.

Jeder Raum atmet Geschichte aus

Gewiss gab’s auch das Kapitel mit dem Denkmalschutz, auf den so gerne geschimpft wird. Wie die Vertreter aufzeigten, was am Haus nun zu machen ist und was man besser zu unterlassen habe, „ist man im ersten Moment ein bisschen erschrocken“, räumt auch die Feldafingerin ein. Allerdings: Die Zusammenarbeit fruchtete schnell. Zu oft wird die Intention der Behörden missverstanden. Serini wählt ein Beispiel zur Veranschaulichung. Wer einen alten VW-Bulli restauriert, käme ja auch nicht auf die Idee, ihm Felgen aufzuziehen, die nie dran waren. Kurzum, die Denkmalpfleger verwehren sich gegen das sogenannte historisieren, also nachträglich pseudo-historische Änderungen vorzunehmen, damit Gebäude älter aussehen. Gewünscht ist explizit, alte Elementen zu erhalten (wie die Fenster von 1750) oder im Notfall zu ersetzen, genauso einen neuen Stil bei der Sanierung mit einfließen zu lassen. Am Mühlenweg zogen sie an einer Wand neue Fenster ein, um den Raum zu erhellen. Vor die historischen Türen setzten sie zusätzlich neue, aus energetischen Aspekten. „Die Behörden haben mir eigentlich alles erlaubt. Wenn man mit bisschen Verstand rangeht, helfen sie sehr“, sagt Christiane Serini.

So mischt sich praktisch in jedem Raum Vergangenheit mit Gegenwart. Im Wohnzimmer, dem großen Bereich im Erdgeschoss, an dem früher die Mühle angeschlossen war, wurden die Böden höher gelegt wegen der Barrierefreiheit. Gleichzeitig erhielt man das Mühlpodest, an dem offenbar vier Mühlräder angebracht waren. Größere Löcher füllten sie mit Epoxidharz, die Oberfläche säuberten die Macher per Hand. Aufwendiger geht’s nicht. „Das Stichwort ist, sich darauf einzulassen“, sagt die Besitzerin. Jeder Raum, jede Strebe, jeder Balken atmet Geschichte aus. Bereits im 13. Jahrhundert wurde die Mühle erstmals erwähnt. 1330 schenkte Kaiser Ludwig sie dem Kloster Ettal zur Gründung, 1903 ging sie in Konkurs und wurde versteigert.

Ohne gute Handwerker geht‘s nicht

Eine Sanierung in dieser Dimension funktioniere nur mit regionalen, guten Handwerkern, die sich mit Denkmalschutz auskennen, betont Serini. „Die Gemeinde schätzt sich glücklich“, lobt Bürgermeister Stumpfecker, auch Landrat Anton Speer äußerte sein Wohlwollen beim Ortsbesuch: „Wir sind froh.“ In den nächsten Monaten wird Serini damit beschäftigt sein, die neue Wohnung mit Leben zu füllen. Interieur kauft sie nicht neu, sondern sucht es sich zusammen. Einen alten Tisch für die Stube hat sie schon gefunden. Oben im ersten Stock, in dem wohl früher das Getreidelager untergebracht war, hat sie eine kleine, alte Sauna eingebaut. Aus der Ruine ist ein Schmuckstück geworden.