Feuerwehr Unterammergau beendet Brandwache 

Sie sind fertig mit ihrem Dienst, die Kameraden der Feuerwehr Unterammergau. Doch die Aufräumarbeiten an der Holzindustrie stehen erst noch bevor.

Unterammergau – Seit Montagabend war sie abwechselnd auf den Beinen – nun beendete die Feuerwehr Unterammergau die Brandwache. Nach dem Großbrand von Teilen der Holzindustrie haben die Kameraden Donenrstagvormittag einen Holzschnitzelhaufen, der noch am glühen war, verteilt und abgelöscht. Dies war erst nach der Freigabe durch die Kriminalpolizei möglich. Die Arbeit der Ermittler geht unterdessen weiter. Unter anderem ist am Donnerstag ein so genannter Brandmittelhund zum Einsatz gekommen. Erst wenn die Brandfahnder das Gelände freigeben, kann die Holzindustrie mit den Aufräumarbeiten beginnen.

Und es gibt einiges zu tun: Auf rund eine Million Euro wird der Schaden geschätzt, der bei dem Flammeninferno am Montagabend entstanden ist. Dabei brannte ein Holzlager komplett ab, Garagen und Nebengebäude gerieten arg in Mitleidenschaft. Dass nicht noch mehr passiert ist, liegt an der herausragenden Leistung der mehr als 150 Feuerwehr-Kameraden, die größte Hitze aushalten mussten.