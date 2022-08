Unterammergau braucht ab 2024 einen Nahversorger: Jetzt heißt‘s Freiwillige vor!

Von: Josef Hornsteiner

Nur noch bis 2024 geöffnet: die Traditionsbäckerei Spanner in Unterammergau. © dominik Bartl

Unterammergau will Nahversorger bis Mitte 2024 – Bürgermeister richtet Appell an Bürger

Unterammergau – Eineinhalb Jahre. So viel Zeit bleibt den Unterammergauern, ehe ihr letzter kleiner Nahversorger, die Bäckerei Spanner, seine Pforten schließt. Dann hätte jener Ort, der vor Jahrzehnten schon Mal über bis zu sieben Lebensmittelläden verfügte, keine Möglichkeit mehr, sich mit Alltäglichem einzudecken. Die Bäckerei Spanner stellt zum 1. Dezember dieses Jahres ihren Handwerksbetrieb ein. Das Ladengeschäft bleibt bis Mitte 2024, Backwaren werden in dieser Zeit zugekauft. Deshalb möchte die Gemeinde schnellstmöglich handeln, verspricht Bürgermeister Robert Stumpfecker (FUZ) am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung in der Wetz-Stoa-Stubn.

An den zahlreichen Wortmeldungen aus der Bevölkerung – etwa 70 Gäste sind der Einladung zu der ersten Info-Veranstaltung dieser Art in Stumpfeckers Amtszeit gefolgt – war deutlich auszumachen, dass das Thema die Unterammergauer beschäftigt. Die langfristige Nahversorgung für den Ort hat der Gemeinderat schon lange auf dem Schirm. Herauskristallisiert haben sich letztlich zwei Möglichkeiten. Ein Dorfladen könnte gegründet werden, ähnlich wie es bereits in anderen Ortschaften schon länger einen gibt. Doch braucht es dafür das Engagement der Bürger, eventuell in Form einer Genossenschaft, da die Gemeinde selbst einen solchen Laden nicht betreiben kann, sagte Stumpfecker. Er möchte deshalb in absehbarer Zeit einen eigenen Info-Abend zu diesem Thema einberufen.

Bürgermeister Robert Stumpfecker nutzt Versammlung, um vorzufühlen bei seinen Bürgern

Doch nutzte er vorab die Bürgerversammlung, um zumindest vorsichtig abzutasten, wie die Sache bei seinen Einwohnern ankommt und ob es welche gibt, die sich bereits erklären würden, in das Vorhaben zu investieren. Er erinnerte dabei, dass eine Gemeinde nicht nur sein Rat und er sind, „sondern wir alle, wie wir hier sitzen“. „Es ist nicht abzusehen oder zu erwarten, dass ein Unternehmer in der Ortsmitte ein entsprechendes Geschäft eröffnen und betreiben wird.“ Also heißt es nun, Freiwillige vor. Jeder, der Interesse an einer Genossenschaftsgründung hat, wer Ideen einbringen möchte oder vielleicht sogar geeignete Grundstücke oder Immobilien hat, soll sich im Rathaus melden.

Denn sorgte die zweite alternative Variante für nur wenig Begeisterung: Einen großen Vollsortimenter einer namhaften Supermarkt-Kette anzusiedeln. Das widerspreche dem Dorfcharakter und bringe gleich mehrere Probleme mit sich. „Da wird eine sehr große Fläche benötigt“, versicherte Stumpfecker. „Mindestens 800 Quadratmeter und einen Getränkemarkt hätten sie dann auch gerne dazu.“ Zudem fordern große Supermärkte eine Anbindung an die Bundesstraße, wie Vizebürgermeister Michael Buchwieser (FWU) betonte. Also bliebe nur eine Möglichkeit: Den Supermarkt außerhalb des Ortszentrums anzusiedeln.

Doch genau das wollen und brauchen die Unterammergauer nicht. „Das wäre dann ein reiner Fahrstandort“, sagte Stumpfecker. Einheimische müssten dann wieder ins Auto steigen und außerhalb des Ortes fahren, um einzukaufen. Doch genau das möchte man ja mit einem zentralen Nahversorger verhindern. Denn ein seelenloser Supermarkt-Filiale sei kein Ort der Begegnung und der Zusammenkunft, wie es stets die Bäckerei Spanner war. „Sehr kontraproduktiv, wenn man die Ortsmitte wieder beleben möchte“, meinte der Rathaus-Chef.