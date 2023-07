Wanderer entdecken Glutnest in Berggebiet - Wind hätte zum Problem werden können

Glutnest mit etwas Gefahrenpotenzial: Wind hätte Funken in den Wald wehen können.

Reste eines angemeldeten Feuers

Von Manuela Schauer schließen

Sicher ist sicher: Die Feuerwehr Unterammergau ist am Sonntag in Richtung „Rosengarten“ aufgebrochen, um ein Glutnest im Freien zu löschen. So konnte verhindert werden, dass unter Umständen ein Waldbrand entsteht.

Unterammergau – Auf Nummer sicher gegangen ist die Freiwillige Feuerwehr Unterammergau am Sonntag. Die Einsatzkräfte löschten in der Nähe des Berggebietes „Rosengarten“ ein Glutnest. „Es wäre wohl nichts passiert“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Doch bestand die Gefahr, dass Wind aufkommt. Dieser hätte die Glut in den Wald hineinblasen können, wodurch ein Brand nicht auszuschließen gewesen wäre.

Gegen 16 Uhr waren die Kameraden zu dem Brand im Freien gerufen worden. Wanderer hatten in der Nähe der Bruchhütten das Glutnest entdeckt und die Feuerwehr kontaktiert. Nach Rücksprache mit der Leitstelle stellte sich heraus, dass es sich um die Reste eines angemeldeten Feuers handelte. Da war den Kräften schnell klar, um welche Stelle es sich handelte. Wegen des schwierigen Geländes musste die Mannschaft den zirka 45-minütigen Bergmarsch mit Löschwasserrucksack und weiterem Werkzeug antreten.

Als die Brandbekämpfer den Zielort erreichten, sorgten sie dafür, dass sich das Glutnest nicht ausbreiten kann und somit kein Waldbrand in dem unwegsamen Gelände entsteht. Gegen 19.30 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.