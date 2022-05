Nach vielen Irrungen und Wirrungen: „Paradia“ eröffnet

Von: Alexander Kraus

Bietet Platz für 150 Bewohner: das „Paradia“ an der Scherenauer Straße in Unterammergau © Alexander Kraus

Lange hat‘s gedauert und sogar einen Investor verschlissen: Doch nun konnte das neue Pflegezentrum in Unterammergau endlich eingeweiht werden.

Unterammergau – Das Missgeschick passiert beim Sektempfang: Das mit Orangensaft gemischte Schampusgläschen rutscht vom Tablett und zerspringt klirrend auf dem Boden. „Bringt Glück“, sagt einer gedankenschnell. „Das ist ein gutes Zeichen“, bemüht ein weiterer Ehrengast eine andere Floskel. Als dann auch noch während der Festreden ein Windstoß die kleinen Keramik-Blumentöpfe von den Stehtischen wirbelt, muss auch noch der altbekannte Hinweis „Scherben bringen Glück“ herhalten.

Abergläubige sind jedenfalls bei der Eröffnungsfeier des Pflegezentrums Paradia in Unterammergau voll auf ihre Kosten gekommen. Viermal hatte man im Vorfeld die Einweihungsparty in dem künftigen Senioren-Refugium verschieben müssen. Hindernisse gab es ebenso zuhauf. Zuletzt sprang sogar noch der Betreiber ab.

Jetzt musste es einfach über die Bühne gehen, und es hat geklappt: Werner Schilcher, der Vorstandsvorsitzende von Investor Primus Concept, übergab die Geschäfte an Sabine Fäller. „Ich freue mich tierisch, dass es jetzt losgeht“, unterstreicht die Einrichtungsleiterin.

Vergessen sind scheinbar da Missstände, die sich in den vergangenen Jahren an der Scherenauer Straße angehäuft hatten: Corona-Pandemie, Lieferschwierigkeiten, Baukostensteigerung und die Insolvenz des Generalunternehmers und Betreibers Sympathia. Sabine Fäller wollte gar nicht mehr viele Worte darüber verlieren. Ihr ist anzumerken, dass die ganze Last der vergangenen Jahre – der Spatenstich für die Senioreneinrichtung erfolgte unter Altbürgermeister Michael Gansler 2019 – bei der Eröffnungsfeier komplett abfiel. „Es hat so lange gedauert, tun wir nicht so lange rum“, fordert sie die übrigen Redner auf, sich kurz zu halten. Drei Jahre lang hat Fäller den Bau begleitet, sich bei den Betreibern – erst Sympathia, dann Tarentum – engagiert. „Jetzt gehe ich wieder in meinen eigentlichen Beruf zurück: Heimleitung, Geschäftsführung“, erläutert die 51-Jährige, die seit 30 Jahren in der Pflege tätig ist.

Ich habe die Hoffnung, dass das Haus eine Erfolgsgeschichte wird, dass die Bewohner eine schöne Heimat, eine schöne Unterkunft, ein Highlight im Ammertal bekommen.

Auch die übrigen Festredner blicken nochmals kurz auf die Irrungen und Wirrungen des Großprojekts zurück. „Es ist viel zu spät fertig geworden, wir hätten gerne eher gefeiert“, verdeutlicht etwa Schilcher. „Die Probleme beim Projektablauf“ thematisiert Anton Speer bei seinem „Heimspiel“. Der Landrat aus Unterammergau blickte aber wie alle anderen freudig nach vorne. „Ich habe die Hoffnung, dass das Haus eine Erfolgsgeschichte wird, dass die Bewohner eine schöne Heimat, eine schöne Unterkunft, ein Highlight im Ammertal bekommen.“ Der Ort rücke durch ein derartiges Seniorenzentrum in eine „besondere Dimension“. Die Politik hat laut Speer einiges versäumt zuletzt, doch nun werde die Verbesserung der Pflege zum Kernthema gemacht. Noch fehle es aber am „bezahlbaren Wohnraum für die Pflegekräfte“.

Für Bürgermeister Robert Stumpfecker bedeutet die neue Einrichtung eine Chance für die Ortsentwicklung. Darüber hinaus werden Arbeitsplätze geschaffen. 80 bis 100 sollen es sein, verrät Sabine Fäller. Rund 150 Bewohner beleben bald das Haus. „Damit wachsen wir in kurzer Zeit um zehn Prozent“, betont der Rathauschef der 1500-Einwohner-Gemeinde. „Ein kleines Dorf hat ein großes Projekt bekommen.“

Prost auf eine erfolgreiche Zukunft: (v. l.) Rolf Bläsius (Planungsbüro), Pflegedienstleiter Markus Fäller, Einrichtungsleiterin Sabine Fäller, Bürgermeister Robert Stumpfecker, Werner Schilcher (Primus Concept) und Landrat Anton Speer. © Alexander Kraus

Weitere Zahlen und Fakten liefert Thomas Maaß. Die 91 Appartements mit vollstationären Pflegeplätzen und 25 Wohnungen sind allesamt an Anleger verkauft, berichtet der Sprecher von Primu Concept. Das Gebäude besteht aus vier Baukörpern, die miteinander verbunden sind. „Ein Vierseithof“, bemerkt Stumpfecker, der sich an alte Landwirtschaftsformen erinnert fühlt. Der Wohnbereich für die Senioren beträgt 3300 Quadratmeter, die Gesamtfläche 6770 Quadratmeter. Die Investitionssumme – geplant waren 18,5 Millionen Euro – konnte nicht eingehalten werden, bedauert Maaß. Die Baukosten stiegen, die Anleger warteten aufs Geld und mussten entschädigt werden, aber der Sprecher vermag den abschließenden finanziellen Mehraufwand nicht zu beziffern. Allein der Start war schon denkbar schlecht gelaufen: Wegen des weichen Bodens mussten 800 Pfähle versenkt werden, worauf die Bodenplatte gesetzt wurde. Das hat das Projekt zusätzlich verteuert.

Für die himmlische Unterstützung sorgte die Geistlichkeit. Der evangelische Pfarrer Peter Sachi, Diakon Jörg Lücke und Dekan Thomas Gröner baten um den Segen für das Heim. Bei einem Rundgang führten die Verantwortlichen durch das Haus. Maaß wies dabei noch auf eine Besonderheit hin. In jedem der vier Gebäude gibt es auf jedem Stockwerk zwei sogenannte Marktplätze. Dort können sich die Senioren jederzeit Getränke zubereiten und haben Sitzgelegenheiten. „Sie sind auf die Bewohnergruppe ausgerichtet. Die können hier zusammen sitzen und essen. Die Bewohner sollen eine Einheit bilden.“ Welch schöne Botschaft.