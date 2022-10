Im Rausch randaliert: Nach Fest in Unterammergau beschweren sich Anwohner - „Eine große Sauerei“

Von: Manuela Schauer

Im Umgriff der Wetzstoa-Stub’n sind in der Vergangenheit und nun beim Weinfest Schäden entstanden © reindl

Unnötige Aktion: Besucher des Weinfests haben im Außenbereich Schäden verursacht. Den Anwohnern reicht‘s. Sie fordern einen Ordnungsdienst.

Unterammergau – Robert Stumpfecker verzeiht viele Dummheiten. Schließlich hatte er als junger Bursch auch Flausen im Kopf. Doch was zu weit geht, geht zu weit. „Ich bin stocknarrisch“, sagt Unterammergaus Bürgermeister (FUZ). Ihn erreichte ein Schreiben von Nachbarn der Wetzstoa-Stub’n. Eine Beschwerde. Im Zuge des Weinfests des Junggesellenvereins am vergangenen Sonntag haben Unbekannte mitten in der Nacht im Außenbereich nicht nur laut gerufen und geschrien, sondern gewütet und Schäden angerichtet.

Am Morgen war der Platz von zerschlagenen und zertretenen Kürbissen übersät, die Kinder als Geisterlarven geschnitzt hatten. „Eine große Sauerei“, heißt es in dem Brief. Und sie ist kein Einzelfall.

Zerschlagene Flaschen, zerstörte Blumentöpfe

Bereits vor Jahren brachten Anwohner den Wunsch vor, die Öffnungszeiten in der Wetzstoa-Stub’n zu begrenzen, um die Nachtruhe, gerade für Kinder, zu gewährleisten und Ausschreitungen von alkoholisierten Besuchern einen Riegel vorzuschieben. Eine Entscheidung blieb aus, dann kam Corona. Doch Glassplitter durch zerschlagene Flaschen, Lachen von Erbrochenem, zerstörte Blumentöpfe oder Hausbänke, ausgerissene Pflanzen und demolierte Autos – all das gab es schon. „Die Schäden müssen von den Anwohnern selbst behoben werden“, teilen diese mit. Deshalb drängen die Nachbarn nun darauf, dass künftig ein Ordnungsdienst von zwei bis drei Personen zum Einsatz kommt.

Sie wollen ihr Anliegen nicht als Ablehnung gegen Veranstaltungen in der Wetzstoa-Stub’n verstanden wissen. Zumal die bisherigen Feste heuer ohne Probleme abgelaufen sind. Mit der Forderung zielen die Betroffenen schlichtweg darauf ab, dass die Feiern künftig ohne Ärger im Nachgang vonstatten gehen. Gerade mit Blick auf Silvester und Fasching, heißt es in dem Brief, müsse unbedingt eine Regelung gefunden werden.

Wer die Schäden beim Weinfest zu verantworten hat, ist unbekannt. Anwohner wie die Ortspolitiker vermuten, dass betrunkene Gäste dahinterstecken. Fotos, Handyaufnahmen oder Zeugen gibt es jedenfalls nicht. Demnach können die Schuldigen nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Ehrenamtlichkeit wird mit Füßen getreten.

Stumpfecker informiert die Gemeinderäte bewusst über die Vorkommnisse. Auch, damit die Öffentlichkeit von diesen Missetaten erfährt. Denn irgendwo hört der Spaß auf. Die neueste Marotte kennt Stumpfecker beziehungsweise hat er die kaputten Bierbänke gesehen. Bei ihnen wurden die Bügel unter der Sitzfläche entfernt und die Bank wieder aufgestellt. Sobald sie jemand benutzt, kracht sie zusammen. Ihn regt’s massiv auf, weil gefährliche Unfälle passieren können.

Keine Kleine-Buben-Streiche

Davon abgesehen kann der Bürgermeister nachvollziehen, wenn durch solche Aktionen die Motivation der Organisatoren leidet. Denn sie schaufeln sich neben Arbeit, Familie und Co. Freizeit frei, um ein Fest auf die Beine zu stellen. Und dann passiert so etwas. „Die Ehrenamtlichkeit“, schimpft Stumpfecker, „wird mit Füßen getreten“. Sein Vize Michael Buchwieser (FWU) vertritt die gleiche Meinung. „Einige wenige machen’s mies, das ist traurig.“ Schließlich handelt es sich nicht um Kleine-Buben-Streiche, sondern um Sachbeschädigungen.

Die Konsequenzen sind klar. Am Ende führen diese dazu, dass selbst bei so kleinen Events wie dem Weinfest Ordnungshüter nötig werden. Die Gemeinde legt es Veranstaltern künftig nahe, auf Aufsichtspersonal zurückzugreifen. Michael Spicker (FUZ) – bei seiner Waschanlage am Ortseingang waren ebenfalls schon Vandalen am Werk – bedauert diese Entwicklung. „Es ist halt schade, wenn jeder Verein dann einen Sicherheitsdienst braucht“, sagt er in der Sitzung und fragt sich. „Ob sich’s dann noch rentiert?“ Max Floßmann, seit heuer Pächter der Saal-Gaststätte, setzt stets Security ein, auch beim Leonhardiball am 30. Oktober wird es Aufpasser geben.