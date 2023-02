Klare Absage an den Turm: Unterammergauer Gemeinderat fast einig - Kritik an „Salami-Taktik“

Von: Tanja Brinkmann, Alexander Kraus

Teilen

Volles Haus: Die Debatte über den dauerhaften Verbleib des Turms hat zahlreiche interessierte Bürger ins Rathaus gelockt. © Alexander Kraus

Zum zweiten Mal hat Unternehmer Christian Zott versucht, den Turm beziehungsweise das Kunstwerk „Sichtung“ dauerhaft in Unterammergau stehen zu lassen. Doch der Gemeinderat ist dagegen. Und spart nicht mit Kritik.

Unterammergau – Zum zweiten Mal steht die „Sichtung“, eine 32 Meter hohe Raum- und Klangskulptur bestehend aus 13 Kuben mit einer Grundfläche von 2,4 auf 2,4 Metern, in Unterammergau. Zunächst sollte sie nur während des Skulpturenwegs „Passion im Tal“, der parallel zum Oberammergauer Gelübdespiel stattfand, bleiben. Dann aber beantragte Christian Zott, Geschäftsführer der mSE Kunsthalle im Weiherfeld, ein zweites Mal, diese dauerhaft in seinem Heimatort zu belassen. „Wir sind überzeugt, dass die ,Sichtung‘ nicht nur für das Museum und den Skulpturengarten, sondern für die Gemeinde Unterammergau insgesamt ein künstlerisch wertvoller Anziehungspunkt ist“, heißt es in seinem Schreiben ans Rathaus, das jetzt im Gemeinderat verlesen wurde.

Scheidet die Geister: die Raum- und Klangskulptur „Sichtung“. © Manuela Schauer

Dieses Argument kam während der Sitzung gar nicht zum Tragen. Was die Mehrheit der Kommunalpolitiker vielmehr störte, war das Vorgehen des Unternehmers, der zunächst angekündigt hatte, dass der Turm temporär, das heißt bis zum Ende der Passionsspiele bleiben sollte. Erst im Nachgang, als das Landratsamt schon nachgehakt hatte, wann dieser „fliegende Bau“ wieder verschwindet, hatte er sein Ansinnen auf einen dauerhaften Verbleib der „Sichtung“ kundgetan. Damit ist er gescheitert.

Tum-Debatte interessiert: Rund 40 Besucher in der Sitzung

Mit 9:1-Stimmen sprachen sich die Mitglieder des Gemeinderats sehr deutlich gegen diesen Wunsch aus. Und das vor ziemlich viel Publikum. Etwa 40 Interessierte drängten sich in den kleinen Sitzungssaal, in dem noch hektisch Stühle herangekarrt wurden. Für alle reichte es nicht, einige mussten stehen oder auf den Tischen an der Wand Platz nehmen. Die Skulptur beschäftigt die Unterammergauer – und zwar seit gut drei Jahren. Im Herbst 2019 war das Kunstwerk erstmals aufgestellt worden, sollte auch da zunächst zeitweise und dann doch langfristig bleiben. Daraus wurde nichts. Jetzt also der zweite Versuch.

Die Zustimmung im Gemeinderat war überschaubar. Nur Bettina Reindl (FUZ) konnte sich mit einem Stahlturm anfreunden, der dauerhaft im Skulpturengarten steht. „Mich stört er nicht“, sagte sie – und war damit allein. Michael Spindler (CSU) kritisierte ganz klar die „Salami-Taktik“, mit der Zott versuche, das Kunstwerk nach und nach anzusiedeln. Auch sein Fraktionskollege Josef Wiedemann rügte die „schlechte Vorgehensweise“ des Geschäftsführers, den Gemeinderat erst im Nachhinein über eine dauerhafte Aufstellung zu informieren. „Nicht zielführend“, monierte der CSU-Gemeinderat.

Kritik an Zotts Vorgehen: „Die Art und Wiese ist nicht die richtige“

Noch deutlicher wurde Michael Buchwieser (FWU). Er hielt Zott vor, „eine taktische Geschichte“ aus der Raum- und Klangskulptur zu machen, auf „Zeitverzögerung“ hinzuarbeiten. Werde eine dauerhafte Aufstellung des Kunstwerks genehmigt, müsse der Antragsteller nicht warten, bis dieses als „Schwarzbau“ deklariert wird. Zott wolle jetzt nachträglich das Kunstwerk dauerhaft präsentieren, argumentierte der Zweite Bürgermeister, „nachdem es zweimal ein Schwarzbau war“. In die gleiche Kerbe schlug Robert Stumpfecker (FUZ). Der Geschäftsführer lasse die Skulptur immer so lange stehen, bis sich eine Behörde um die Angelegenheit kümmere. „Die Art und Wiese ist nicht die richtige“, bedauerte der Bürgermeister. Alle Türen sind für Zott aber nicht verschlossen. Gegen einen neuerlichen temporären, dreimonatigen Bau hat Buchwieser nichts einzuwenden. „Er kann immer wieder kommen“, zeigte er sich versöhnlich in Richtung des Unternehmers. Mit einem dauerhaften Verbleib des Turms wird es aber nichts.

Das gilt wohl auch für eine dritte Rückkehr des Turms nach Unterammergau. „Wir werden nun wie angekündigt die ,Sichtung‘ verkaufen“, erklärt Zott auf Tagblatt-Nachfrage. „Mit dem künftigen Eigentümer besteht Einigkeit. Sobald die Witterung geeignet ist, wird die Skulptur abgebaut. Dazu sind wir mit dem Landratsamt im Austausch.“ Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass der Auf- und Abbau der Skulptur „mit einem erheblichen logistischen und finanziellen Aufwand verbunden ist“. Dieser sei auf Basis einer nur temporären Stellung auf lange Zeit nicht zu leisten. Nachdem sich die Kommunalpolitik nun gegen den Verbleib ausgesprochen hat, trennt sich der Unternehmer nun von seinem Kunstwerk. Sicher nicht ohne Wehmut, aber letztlich „das ist die Entscheidung der Gemeinde Unterammergau“. Und die akzeptiert er.