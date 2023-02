Pflegezentrum in Unterammergau: Betreiber nach nicht einmal einem Jahr insolvent

Von: Alexander Kraus

Vor nicht einmal einem Jahr wurde die Einrichtung am Lachenbach in Unterammergau feierlich eröffnet, schon jetzt ist die Paradia-GmbH zahlungsunfähig. © Alexander Kraus

Die Geschichte des Pflegezentrums Unterammergau ist eine von Pleiten, Pech und Pannen. Sie erreicht nun einen traurigen Höhepunkt: Der Betreiber ist pleite. Immerhin: Verhandlungen mit einem potenziellen Nachfolger laufen.

Unterammergau – Die Besorgnis in der Bevölkerung ist zuletzt immer größer geworden, Anfang Februar trat ein, was viele befürchtet haben: Der Betreiber des Pflegezentrums Unterammergau ist zahlungsunfähig. Das Amtsgericht Weilheim, bestätigt Rechtsanwalt Thomas Klöckner, „ordnete das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der Paradia Unterammergau GmbH an“. Eine Hiobsbotschaft für Betroffene und der Gipfel der bisherigen Pleiten-, Pech- und Pannenshow.

Pflegezentrum Unterammergau im April 2022 eröffnet: Schwieriger Start

Der Insolvenzverwalter kümmert sich nun um die weitere Abwicklung. Derzeit steckt er in intensiven Verhandlungen mit einem möglichen Nachfolger. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir kurzfristig eine Investorenlösung umsetzen werden“, sagt Klöckner. Ende April visiert er an, eine positives Ergebnis in dem Prozess präsentieren zu können. Geht sein Plan auf, gibt es genau ein Jahr nach der Einweihung einen Neustart.

Ende April 2022 war das Haus, in das Ortspolitiker und Einheimischen große Hoffnungen setzten, feierlich eröffnet worden. Voller Stolz wurde angekündigt, dass 91 Appartements mit vollstationären Pflegeplätzen und 25 Wohnungen an Anleger verkauft sind. Neben der Altenpflege ist das betreute Wohnen das zweite Standbein des Hauses am Lachenbach. Doch der Start verlief mehr als holprig. Die Einweihung wurde viermal verschoben. Selbst danach zogen die Bewohner nur schleppend ein.

Auslastung soll Ende April steigen - erst Bauliche Voraussetzungen erfüllen

Der Insolvenzverwalter äußert sich zu den Hintergründen nur knapp: „Auf Grund der baulichen Verzögerung“, sagt Klöckner, konnten die Senioren erst nach und nach im Haus eintreten. Konkreter wird Michael Gansler. Nach der Eröffnung seien bei der Abnahme der Einrichtung unter anderem Verstöße beim Brandschutz festgestellt worden. „Solange diese Mängel nicht behoben sind, darf das Heim nicht voll belegt werden“, betont der Altbürgermeister, unter dessen Leitung das Projekt 2019 eingefädelt worden war.

Auch in puncto Belegung versprüht Klöckner Optimismus. Zwar werden aktuell nur 23 pflegebedürftige Personen betreut. „Doch wenn Ende April die baulichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden weitere Stockwerke bezogen“, sagt er. Dann steige die Auslastung. Das Pflegeheim bietet über 120 Plätze an. Der Jurist versucht, Ruhe in die Angelegenheit zu bringen und Sorgen zu minimieren. Ihm zufolge befinden sich die Anleger der Wohneinheiten auf der sicheren Seite. „Die Verpächter ziehen hier an einem Strang und unterstützen die Umsetzung einer Fortführungslösung“, betont der Insolvenzverwalter. Die Anleger werden vom Beirat der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) vertreten. „Sie sind an einer Weiterverpachtung interessiert.“

Pflegezentrum: Versorgung der Bewohner gesichert, Mitarbeiter bekommen Lohn

Zu den Ursachen für das Chaos zählt neben Bauverzögerungen und der geringen Auslastung die finanzielle Krise der Gruppe selbst. Gesellschafterin des Pflegezentrums ist die Tarentum Holding GmbH. „Weitere Einrichtungen der Gesellschafterin haben Insolvenz angemeldet“, erklärt Klöckner. Mit Einleitung des Verfahrens konnte die Fortführung des Unterammergauer Hauses sichergestellt werden. „Alle 28 Mitarbeiter haben pünktlich ihren Lohn bekommen“, stellt der Rechtsanwalt klar. Auch die Versorgung der Bewohner sei „vollumfänglich gewährleistet“.

Zum Verlauf des Verfahrens verrät Klöckner nur so viel: Die Mitarbeiter seien hoch motiviert und eng mit Pflegeheim und Bewohnern verbunden. Die Senioren und deren Angehörige wurden über die aktuelle Situation informiert. „Nachdem die Fortführung des Pflegeheims sichergestellt ist, sollen nunmehr zeitnah weitere Bewohner aufgenommen werden.“ Hierzu sucht das Pflegeheim bereits aktiv nach weiteren Fachkräften. Das ist auch die große Forderung Ganslers. „Es gibt zu wenig Pflegekräfte. Das Personal muss aufgestockt werden“, unterstreicht der Altbürgermeister. Er ist aber „guter Dinge“, dass der Betrieb im Pflegezentrum nach dem Insolvenzverfahren weitergeht. Auf eine Stellungnahme zu den aktuellen Entwicklungen verzichtet dagegen Robert Stumpfecker (FUZ) – aufgrund des laufenden Verfahrens. „Ich darf keine Auskünfte geben“, bedauert der amtierende Rathauschef. „Mir sind die Hände gebunden.“