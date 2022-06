Wetzstein- und Dorfmuseum Unterammergau: Noch mehr Glanz fürs Schmuckstück

Der neu eingerichtete Kramerladen begeistert Altbürgermeister Michael Gansler, der hier die Kasse aus den 1920er Jahren ausprobiert. © Antonia Reindl

Endlich hat das Wetzstein- und Dorfmuseum Unterammergau wieder geöffnet. Besonderes gibt es dort nun zu entdecken: eine Sonderausstellung und den neuen alten Kramerladen.

Unterammergau – Die Treppenstufen knarzen. Niedrige Decken, viel Holz und noch viel mehr Geschichte. An diesem Ort in Unterammergau wird Vergangenes, das manche nur in Sepia und Schwarzweiß kennen, in die Farben der Gegenwart getaucht. Zwei Jahre lang war es corona-bedingt still im Dorf- und Wetzsteinmuseum. Jetzt öffnet es wieder seine Türen. Grund zu feiern sind zudem die 20 Jahre, auf die das Museum heuer zurückblickt.

Über Wetzsteine informiert Michael Spindler, Vorsitzender des Historischen Arbeitskreises Unterammergau. © Antonia Reindl

Schlüssel rein, Türen auf, so einfach macht es sich das Museumsteam bei der Rückkehr nicht. In dem altehrwürdigen Haus an der Dorfstraße können die Besucher viel neues Altes entdecken. Unter anderem in einer Sonderausstellung, auf die Michael Spindler, Vorsitzender des Historischen Arbeitskreises, in seiner Eröffnungsrede hinweist. Zu sehen sind in mehreren Schaukästen Tiroler und Werdenfelser Larven, die zum Teil über 140 Jahre alt sind. Zudem wurde der zweite Stock ausgebaut, „alles in Eigenleistung“. Dort sind nun Objekte aus den Bereichen Wintersport, Handwerk und Landwirtschaft zu sehen – Hobel, Schusterwerkzeuge, Skistecken, Holzschlitten und vieles mehr.



Historischer Meisterschaftsschlitten: Der Bremser hat einfach nicht gebremst

Neben einem der Schlitten steht Sebastian Gindhart. Er klopft drauf, „das war meiner“. Auf dem Exemplar daneben hat er die Bayerische Meisterschaft im Doppelsitzer 1965 gewonnen. Er war der Bremser, „und ich habe nicht gebremst“, sagt er lächelnd. Ein paar Meter weiter greift er nach einem landwirtschaftlichen Objekt, das wie ein Miniaturjoch aussieht. Damit habe man einst den Hörnern von Bullen zu einem gleichmäßigen Wuchs verholfen. Solche Dinge begeistern ihn. Manchmal bleibt er zwei Stunden im Fundus und stöbert, „das ist für mich spannend“.



Auf diesem Schlitten hat Sebastian Gindhart als Bremser 1965 bei der Bayerischen Meisterschaft gewonnen. © Antonia Reindl

Für Gindhart ist das Dorfmuseum wie ein „Baby“, sagt Beisitzer Paul Mitterer. Eine Leidenschaft, die auch Spindler antreibt. Am Tag der Wiedereröffnung, an dem vor dem Haus Speis und Trank zu Musik warten, führt der Vereinsvorsitzende durch das Museum. Von ihm erfahren die Besucher unter anderem, dass der Wetzstein einst so bedeutend war wie das Handy heute. Der erste Nachweis über die Wetzsteinfertigung in Unterammergau stammt von 1404. In den 1950er Jahren endete sie.



Neu im Dorfmuseum: Kramerladen mit vielen Erinnerungen

Neu im Dorfmuseum ist auch ein Kramerladen, der bis in die 1980er Jahre in Unterammergau betrieben wurde. Wer diesen betritt, wird um ein paar Jahrzehnte zurückversetzt, als Schnupftabak, Strumpfhalter und Mäusefallen aus den Schubladen verkauft wurden und die Kasse mit einem lauten Rumms die Geldlade öffneten. Der Laden lag am Weg zur Schule. Viele Kinder habe es dorthin gezogen, erinnert sich Altbürgermeister Michael Gansler, als er hinter der Ladentheke steht. Vor allem die Bonbon-Gläser begeisterten die Mädchen und Buben.



Das Dorfmuseum Unterammergau Geöffnet ist das Museum an der Dorfstraße 7 in Unterammergau mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag, 6. Juni, plant der Historische Arbeitskreis wieder einen Mühlentag an Schneiderla’s Schleifmühle mit Speisen, Getränken und Vorführungen.

Unter Gansler wurde das Dorf- und Wetzsteinmuseum 2002 eröffnet. Die Geschichte des Gebäudes reicht aber viel weiter zurück, weiß Martin Heigl. Nach dem großen Dorfbrand 1777 wurde das Haus in seiner heutigen Form errichtet. 1886 kaufte es das Forstamt für 9000 Mark. Rund 80 Jahre wohnten Förster darin. Das Gebäude sei fast noch im originalen Zustand, „weil das Forstamt wenig reingesteckt hat“, sagt Heigl. Später wohnten Schnitzschüler darin, in den 1990ern stand es leer, bis es zum Museum wurde. „Ein kleines Schmuckstück“ nennt Gansler das gewachsene Museum und hofft, dass es viele weitere Ausstellungen füllen. Erweiterbar wäre das Haus auch noch. Gansler öffnet eine Tür. Dahinter zeigt sich ein weiterer Raum. Ein gutes Stück in dem altehrwürdigen Haus könnte noch ausgebaut werden.