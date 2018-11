Notfalleinsatz am Teufelstättkopf: Wanderin stirbt an der Unfallstelle

Sie konnten nichts für sie tun: Trotz der großen Bemühungen der Einsatzkräfte ist eine Frau am Teufelstättkopf gestorben. Im Beisein ihres Ehemanns.

Unterammergau– Eigentlich hatten sich alle Bergwachtbereitschaften aus dem Ammertal gemeinsam mit der Feuerwehr Unterammergau zu einer großen Einsatzübung verabredet. Aus dieser wurde allerdings bitterer Ernst, weil sie durch einen Notfalleinsatz am Teufelstättkopf unterbrochen werden musste. Eine Wanderin (59) war zusammengebrochen. Trotz Wiederbelebungsversuchen von Ersthelfern und danach von Rettern starb die Frau noch an der Unfallstelle.

Die Bergwacht Unterammergau war am Samstag gegen 12.55 Uhr alarmiert worden. Daraufhin forderte der Einsatzleiter unverzüglich den Rettungshubschrauber Christoph Murnau an, der im Direktanflug seine medizinische Besatzung an die Unfallstelle transportierte. Zeitgleich machte sich das Unterammergauer Bergrettungsfahrzeug zur Einsatzstelle auf. Auf dem Weg zum Pürschling sammelte die Mannschaft dabei weitere Einsatzkräfte ein, die sich aufgrund der Übungsvorbereitungen bereits in dem Gebiet befanden.

Nach dem Abliefern seiner medizinischen Crew flog der Helikopter zur Bergrettungswache Unterammergau. Dort nahm er zur Unterstützung der Einsatzkräfte an der Unfallstelle eine Bergwachtnotärztin sowie einen Luftretter auf. Während der Reanimationsmaßnahmen vor Ort entschieden sich die Einsatzkräfte für eine bodengebundene Bergung per Gebirgstrage. Die starken Windböen im Bereich der Einsatzstelle machten eine Windenbergung der instabilen Patientin unmöglich. Der Einsatzleiter alarmierte daraufhin weitere Einsatzkräfte nach. Innerhalb kürzester Zeit standen mehrere Retter aus Ober- und Unterammergau sowie Bad Kohlgrub zur Verfügung. Diese unterstützten die Wiederbelebung an der Einsatzstelle und bereiteten den bodengebundenen Abtransport vor. Der Rettungshubschrauber nahm hierfür einen Flugretter mit Gebirgstrage am Pürschling auf und transportierte diesen zur Unfallstelle.

Währenddessen verschlechterte sich der Zustand der Patientin. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte starb sie an der Unfallstelle. Die Tote und deren Ehemann wurden daraufhin per Hubschrauber ins Tal geflogen. Der Ehemann wurde in der Bergrettungswache Unterammergau vom Kriseninterventionsdienst betreut. Insgesamt waren 30 Bergwachteinsatzkräfte circa vier Stunden im Einsatz.