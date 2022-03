Unterammergau: Ukrainische Flüchtlinge sollen in Pfarrheim eine Bleibe finden

Von: Manuela Schauer

Vorsicht ist beim Transport des wertvollen Altars geboten. © Bartl

Die Not ist groß: Es fehlt an Wohnungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Ein Angebot wird es in Unterammergau geben.

Unterammergau – Mütter trennen sich von ihren Kindern, schicken sie alleine los, um sie vor den Gräueln des Krieges zu bewahren. Familien werden auseinandergerissen, Liebende, Frauen von ihren Männern. Seit dem Überfall der russischen Truppen verlassen hunderttausende Menschen die Ukraine, ihre Heimat. Sie hoffen auf Frieden, Sicherheit, auf ein Leben ohne Todesangst.

Im Landkreis suchen derzeit über 600 Flüchtlinge Schutz. Ein kleiner Teil davon könnte ihn in Unterammergau finden. Dort öffnet das katholische Pfarrheim die Türen für Vertriebene.

Zwei Zimmer und ein Apartment für Ukraine-Flüchtlinge

Seit etwa einer Woche laufen die Vorbereitungen, in dem Gebäude Platz zu schaffen. Ein Helferkreis aus Ehrenamtlichen packt kräftig mit an, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Sie räumten die Zimmer im ersten Stock aus und sammelten Möbiliar wie Betten, Schränke, Tische und Garderoben. Am Samstag statteten die Freiwilligen damit die Räume aus. „Die sind jetzt wohnlich hergerichtet“, berichtet Dekan Thomas Gröner, der logistische Kopf des Vorhabens. Gestern wurden noch Brandmelder eingebaut. „Es fehlen nur noch Kleinigkeiten.“

Der Geistliche durfte in den vergangenen Tagen oft zum Telefonhörer greifen. Schließlich standen noch zwei Altäre herum. Darunter das alte Exemplar der Unterammergauer Kirche. „Das ist ein seltenes Stück“, betont Gröner. Frühklassizistisch und kunsthistorisch interessant. Deshalb wollte er den Altar, der 1991 teilweise restauriert wurde, außer Reichweite von Kindern bringen. Er soll keinen Schaden nehmen. Doch musste er erst einmal auf die Schnelle eine Kunsttransportfirma auftreiben, was ihm gelungen ist. Bereits am Freitagnachmittag holte die Spezial-Spedition die Antiquität aus dem 18. Jahrhundert mit einem Lkw ab und verfrachteten sie in ein Depot der Erzdiözese München und Freising.

Große Hilfsbereitschaft

Auf einer Fläche von circa 147 Quadratmetern stehen nun zwei Zimmer und ein Apartment zur Verfügung. Kein Luxus, aber fürs Erste mit dem Nötigsten ausgestattet. Gröner hält es für realistisch, dass dort neun Menschen einziehen könnten. Was allerdings von der Zusammensetzung abhängt. Wenn drei Einzelpersonen kommen, dann sind es eben nur drei Flüchtlinge, sagt der Dekan. Eigentlich war beabsichtigt, den vorhandenen Platz für Ausweichbetten für Passionsspiel-Gäste der Erzdiözese München und Freising zu nutzen. Doch der Geistliche betont: „Den größeren Wert hat es, Flüchtlinge unterzubringen.“ Also bot man die Logis dem Landratsamt an, das die Unterkunftssuche koordiniert.

Wann die ersten Flüchtlinge ihr Quartier beziehen, weiß Gröner noch nicht. Geht’s nach ihm, lieber heute als morgen, „weil die Not so groß ist“. Doch wirken die Mietverträge wie ein Bremsklotz. Sie sind noch nicht abgeschlossen. „Das ist rechtlich ein Wahnsinnsding“, verdeutlicht der Dekan. Er jedenfalls kennt keinen anderen Ort, in dem ein Pfarrheim als Unterkunft herangezogen wird. Das Problem dabei: Sowohl das Landratsamt als auch die Erzdiözese verfügen über einen Musterkontrakt. Gröner versucht als Mittelsmann, beide Schriftstücke miteinander kompatibel zu machen. Dann muss die kirchliche Stiftung ihren Segen geben. „Wenn ich noch Haare hätte“, sagt er, „jetzt würden sie mir ausfallen.“ Doch die Mühe lohnt sich, findet er. Es sei erstaunlich, was binnen einer Woche auf die Beine gestellt wurde – „dank der Hilfsbereitschaft von allen Seiten“.