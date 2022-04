Die „Fabrik“ kehrt zurück: Revival-Party steigt in Unterammergauer Wetz-Stoa-Stub‘n

Hommage an eine Kultdisco

Ein jeder kannte die „Fabrik“ in Oberammergau mit ihrer ausgefallenen Musik, ihren spektakulären Livekonzerten, ihrem unverwechselbaren Charme. 2005 wurde sie dem Erdboden gleichgemacht. Max Floßmann möchte die Legende wieder aufleben lassen – in der Wetz-Stoa-Stub’n.

Unterammergau – Die Hochhackigen waren genau 52 Dezibel laut. Erich Lang hatte das schwarz auf weiß, den Geräuschpegel, den eine Frau mit High Heels verursacht, wenn sie seine „Fabrik“ verließ. Diesen Wert hat ein Schallschutzgutachten ermittelt. Richtig gelesen, sogar Schuhe überprüften die Experten. 54 Dezibel waren erlaubt. Die schicken Schuhe auf dem Asphalt lagen also knapp unter dem Legitimen. Dem Nachbarn waren sie trotzdem zu laut. Pure Lärmbelästigung. Wie überhaupt jeder Gast, der die Kultdisco im Norden von Oberammergau besuchte.

Lang, den alle nur „Lango“ nennen, musste in seiner Zeit als Besitzer der „Fabrik“ starke Nerven beweisen. Insgesamt zwölf Lärmschutzgutachten sind zwischen 1982 und 2005 erstellt worden. 20 Gerichtsverhandlungen musste er hinter sich bringen. Warum? Weil er seine „Fabrik“ in eines der beliebtesten Lokale im gesamten Landkreis verwandelte. Damals wie heute genießt sie Legendenstatus. Und das, obwohl Anwohner gegen sie Sturm liefen. Doch beeinflusste das die hohen Besucherzahlen kaum, im Gegenteil. Mit der Disco ging es erst 2005 zu Ende, als die Deutsche Bahn als Grundstücksbesitzerin das Gebäude dem Erdboden gleichmachte – um Platz für einen Supermarkt samt Parkplatz zu schaffen.

Sogar die Getränke von früher gibt‘s

Max Floßmann, 36, hat die letzten Jahre noch miterlebt. Bis heute ist er stolz, dass er dort mit mehreren Bands aufgetreten ist. Dort feierte er „die geilsten Partys“. Die „Fabrik“ war nicht nur ein Ort zum Tanzen und Trinken. Sie war ein Lebensgefühl. Und dieses möchte er nun als neuer Pächter der Wetz-Stoa-Stub’n im Nachbarort Unterammergau wieder aufflammen lassen. An diesem Wochenende steigt deshalb die erste „Fabrik-Revival-Party“ – wegen der großen Nachfrage gleich am Freitag und Samstag.

+ Max Floßmann (links) hüllt die Wetz-Stoa-Stub’n für die Revival-Party in schwarzes Bühnen-Molton. © privat

Seit Tagen werkeln er und seine Mitarbeiter daran, das Wirtshaus in die ehemalige Kultdisco zu verwandeln. Ein jeder erinnert sich an die schwarzen Wände mit zahlreichen kreativen Graffitis. „Alles sehr alternativ und hippie-mäßig“, erzählt Floßmann. Ein paar Original-Bilder hängt er in die Wetz-Stoa-Stub’n. Aber hält er sich an das farbliche Thema: schwarz. Alle Wände verdeckt schwarzer, meterlanger Bühnen-Molton. Auch sonst geht’s mit viel Liebe ins Detail. So werden die Kultgetränke aus jener Zeit ausgeschenkt. Etwa der „Radiator“ oder das „111er Zwickl-Bier“ aus Rosenheim.

Doch vor allem die Musik aus jener Zeit wird hochleben. Der beliebte DJ Percy, der Stamm-Discjokey der „Fabrik“, legt auf – mit CDs natürlich, „ganz retro“, sagt er schmunzelnd. Percy Langenickel aus Garmisch-Partenkirchen war noch ein Jungspund, als Lang die Disco 1982 eröffnete. Im Alter von 18 Jahren hat er schließlich begonnen, dort die Lautsprecher dröhnen zu lassen. Mit dem Radl fuhr er jedes Mal von Garmisch-Partenkirchen nach Oberammergau. Er und Schorsch Wagner galten als das Dreamteam, als die Urgesteine der musikalischen Unterhaltung.

Konzept in Unterammergau etablieren

Wenn die DJs nicht am Werk waren, kamen Live-Bands zum Zug. Über 700 Konzerte fanden statt. Namhafte Künstler wie Pete York von der Spencer-Davis-Group mit seinem Gassenhauer „Keep on running“ und weitere gaben sich die Klinke in die Hand. „Die Musik war sehr speziell“, sagt Floßmann. „Alles abseits des Mainstreams ist gespielt worden.“ Am Anfang zeigten sich die Ammertaler noch skeptisch. „Beim ersten Konzert kamen gerade Mal 20 Leute. Beim zweiten Mal mussten wir gleich zwei Tage hintereinander eines machen, weil die Nachfrage so enorm war“, erinnert sich Lang.

1990 brach ein Schwelbrand in der Disco aus, die Räume mussten grundsaniert werden. 2005 fiel das Gebäudann der Abrissbirne zum Opfer. Lang eröffnete daraufhin in Ohlstadt die „Fabrik Schicht II“, DJ Percy führte ein Jahr später den Geist und das Lebensgefühl fort – bis 2012, als dann endgültig der Schlussstrich gezogen wurde. Nun möchte Floßmann das Konzept fest in Unterammergau etablieren und zwei- bis dreimal jährlich die „Fabrik“ in einer Revival-Party aufleben lassen.