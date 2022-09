Unterammergauer Dorfwirt-Paar als „Gastgeber des Jahres“ ausgezeichnet - Speisekarte? Braucht’s keine!

Kochen ist seine Leidenschaft: Thomas Zwink in der Küche seines Dorfwirts. © Oliver Bodmer

Brigitte und Thomas Zwink mit ihrem Unterammergauer Dorfwirt als „Gastgeber des Jahres“ ausgezeichnet.

Unterammergau – Der Unterammergauer Dorfwirt ist außergewöhnlich, genauso wie seine zwei Betreiber Brigitte und Thomas Zwink. Eine Speisekarte braucht’s bei ihnen nicht. Gäbe auch keine. „Das ist unser wichtigstes Anliegen“, sagt Zwink. „Lassen Sie sich überraschen.“ Nur drei kurze Fragen stellt das Ehepaar dem Gast: „Wie viele Gänge sollen’s denn sein? Irgendwelche Unverträglichkeiten? Vegetarier?“ Ist das geklärt, geht’s los. Zwink zaubert ein Überraschungsmenü. Erstklassige Qualität, erstklassige Zubereitung, erstklassiger Service. Das Ehepaar überlässt nichts dem Zufall.

Diese Leistung hat nun der Gusto Feinschmeckerführer mit einer Auszeichnung gewürdigt. Brigitte und Thomas Zwink sind mit ihrem „Dorfwirt & Friends“ in Unterammergau als „Gastgeber des Jahres“ prämiert worden. In den Jahren seit der Eröffnung 2013 hat es bereits viele solcher Ehrungen für das Paar gegeben. Doch diese ist eine besondere, wie Thomas Zwink sagt. „Eine Sensation.“ Denn der Ausschlag für den Preis ist vorrangig die Tatsache, dass das Ehepaar das Restaurant lediglich zu zweit stemmt: Service, Küche und zwischendrin freilich ein nettes Gespräch mit den Gästen. Sechs Tische haben die Zwinks zu verköstigen. Geöffnet hat der Dorfwirt nur von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen.

Zwink kann sich an den Tag noch grob erinnern, als der Kritiker von Gusto gekommen ist. Natürlich wusste das Ehepaar es da noch nicht. Erst als Wochen später die Nachricht kam, sie erhalten die Auszeichnung, ist die Rechnung von damals abrufbar gewesen. „Damit beweisen sie, dass sie hundertprozentig hier waren.“ Das sei nicht mehr allzu üblich in der Tester-Branche. Auch die Gäste lieben den Dorfwirt. Auf der Internet-Plattform tripadvisor ist es das Restaurant mit der besten Bewertung in Unterammergau.

Der Gusto lobt das Ehepaar in höchsten Tönen – weil sie einfach sind, wie sie sind. „Ganz ohne jede Hotelfachschul-Perfektion, sondern mit gelebter Selbstverständlichkeit, dennoch auf ausgesprochen professionelle Art bespielen Brigitte und Thomas Zwink ihre wunderbar individuelle Vision eines Genussortes“, heißt es im Gusto. Die „behagliche und authentische Herzlichkeit“ sei durch den „Wohlfühlcharakter eines bayerischen Wirtshauses“ überall mit selbstbewusster Begeisterung für die eigene Sache spürbar.

Gäste werden nach bayerischer Selbstverständlichkeit geduzt, was aber „niemals aufgesetzt jovial, sondern einfach authentisch“ wirke. Souverän würde das Ehepaar die unterschiedlichen Gästetypen abholen und mitnehmen. „In den besten Momenten kann hier sogar ein von heiterer Genussfreude getragenes Gemeinschaftsgefühl und ein lockerer Austausch über die Gastgeber und Tische hinweg entstehen.“

Dem Kritiker hat es das Herz erwärmt, als Thomas Zwink über seine Wiesen-Wollschweine geschwärmt hat oder Brigitte Zwink entspannt darauf bestand, sie „einfach mal machen zu lassen“. Zu jedem Überraschungsgang gibt es auch „spannende individuelle Weine“, schreibt der Gusto. Der Funke war also übergesprungen.

Ihre erste Auszeichnung, einen Bib, erhielt das Ehepaar 1997. Damals hatten sie ihr erstes eigenes Lokal in der Altstadt von Kempten eröffnet. Zuvor war Thomas Zwink zehn Jahre lang als Klatschreporter für sämtlichen Gazetten der Welt unterwegs. 2013 zog es den gebürtigen Oberammergauer mit seiner Gattin zurück ins Ammertal. Neben den „sieben Pfannen“ von zehn im Gusto, die er seit mehreren Jahren in Folge hält, ergatterte Zwink Auszeichnungen im Gault Millau, im Schlemmer-Atlas, im falstaff oder im Genussführer.

Das Team des Gusto-Gourmetführers testet und bewertet anonym über 1000 Restaurants in ganz Deutschland. Die Auszeichnungen gibt es in sechs Bereichen und zehn Top-10-Kategorien. Nach dem Michelin ist er der bedeutendste Feinschmecker-Auszeichnung in der Bundesrepublik.