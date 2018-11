Tempo 30 in ganz Unterammergau

Der Gemeinderat hat das allgemeine Tempolimit für das Ammertal-Dorf beschlossen. Nicht aber ohne Diskussionen.

Unterammergau – Es war Unterammergaus Bürgermeister Michael Gansler (FDU) anzumerken, dass er gern aufs Tempo gedrückt hätte. Immer wieder setzte er in der Sitzung des Gemeinderates zur Beschlussfassung an. Doch die Lokalpolitiker aller Fraktionen traten auf die Bremse, zeigten Diskussionsbedarf bei einer weitreichenden Entscheidung. Am Ende entschied sich das Gremium dennoch dafür, die Höchstgeschwindigkeit im gesamten Dorf auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Wenn auch – und das ist für diesen Gemeinderat nicht Standard – mit drei Gegenstimmen.

Florian Gansler (FDU), Michael Buchwieser (Freie Wähler) und Robert Stumpfecker (FUZ) stimmten gegen den Vorschlag, der nach einer so genannten Verkehrsschau Thema im Gremium war. Neu ist er Bürgermeister Gansler zufolge nicht.

Viel mehr habe es schon mehrere Anläufe gegeben, die jedoch alle gescheitert seien. Damals hieß es stets, rief der Verwaltungschef in Erinnerung, dass praktisch nach jeder Abzweigung ein neues Tempo-30-Schild aufgestellt werden müsste. „Das ist jetzt anders.“ Demnach würden viel weniger Schilder ausreichen, die an den Ortseinfahrten notwendig werden. Beispielsweise an der Pürschlingstraße, an der Ammerbrücke oder an der Zufahrt zum Einheimischenmodell am Lachenbach.

Ein Riesen-Vorteil in Ganslers Augen, der die Chance beim Schopf packen wollte. Entsprechend ungeduldig reagierte er auf die kritischen Nachfragen der Gremiumsmitglieder. „Jetzt sind wir schon vorstellig geworden“, erklärte der Bürgermeister. Also müsste man sich doch dafür entscheiden.

Warum, dass stellte vor allem Stumpfecker in Frage. „Brauche ich die ganze Beschilderung“, fragte er seine Kollegen. Die Folge wäre nicht nur ein durchgängiges Tempo-Limit im Dorf, sondern auch eine überall geltende Rechts-vor-links-Regelung. Einig war sich das Gremium, dass sich daran eigentlich jeder nur jetzt schon halten bräuchte. Und dass es sowieso wenige Bereiche in Unterammergau gebe, in denen man 50 Stundenkilometer fahren kann.

Dennoch fiel der Beschluss für die Tempo-30-Regelung mit 10:3-Stimmen und damit mit deutlicher Mehrheit. Sie ist nicht die einzige Folge aus der Verkehrsschau, zu der Vertreter der Verwaltung, des Landratsamtes und der Polizei zusammengekommen waren. Auch an der Einfahrt zum Gewerbegebiet entlang der Bundesstraße 2 wird sich etwas tun. Dort gibt es nach Worten Ganslers eine gefährliche Stelle, an der es in der Vergangenheit bereits einen Unfall gegeben hat. „Da ist heuer was passiert.“ Fahrradfahrer werden dort zwar per Schild dazu aufgefordert, den einbiegenden Autos die Vorfahrt zu gewähren. Doch das Schild reiche nicht aus, um die Aufmerksamkeit der Fahrradfahrer zu bekommen und sie zum Bremsen zu bringen. Deshalb werden zur Unfallvermeidung laut Gansler nun zwei weiße Barken eingefräst.