Tödlicher Bergunfall im Ammertal: Mann rutscht am Sonnenberggrat am Pürschling aus

Von: Andreas Seiler

Bergwacht, Notarzt und Polizei waren am Pürschling im Einsatz. © SYMBOLFOTO

Auf einer schattigen und eisigen Schneefläche geriet er ins Rutschen: Ein 41-jähriger Mann ist am Montagvormittag am Sonnenberggrat am Pürschling im Ammertal tödlich verunglückt.

Unterammergau – Zu einem tödlichen Bergunfall ist es am Montag-Vormittag, 21. März, gegen 10:45 Uhr am Sonnenberggrat gekommen. Ein 41-jährigen Bruckmühler Wanderer erlag nach einem Sturz seinen Verletzungen. Dies berichtet die Polizeistation Oberammergau.

Der Mann war mit einer Begleiterin vom Pürschling aus kommend auf dem Grat unterwegs, als er in der Nähe des 1622 Meter hohen Sonnenberges auf einer schattigen und eisigen Schneefläche ins Rutschen geriet. Er stürzte rund 200 Höhenmeter über einen steilen, teils felsdurchsetzten Hang hinunter, bevor er in einem Grabengelände zum Liegen kam. Der Begleiterin gelang der schwierige Abstieg zu dem Bewusstlosen, nachdem sie zuvor noch einen Notruf absetzen konnte.

Als die Rettungsmannschaft der Bergwacht Unterammergau mit dem Notarzt des Hubschraubers Christoph Murnau an der Unfallstelle eintrafen, konnte nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden. Die Begleiterin wurde von einem Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.