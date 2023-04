Stein fällt von Lkw-Ladefläche und trifft Auto

Polizei bittet um Hinweise

Damit rechnet doch niemand: Das Auto einer Ammertalerin ist durch einen Stein beschädigt worden, der von einem entgegenkommenden Lkw gefallen war. Der Fahrer aber hielt nicht an.

Unterammergau - Ein Schaden von mindestens 2000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Unterammergau entstanden. Eine Ammertalerin war gegen 15 Uhr mit ihrem Renault auf der Bundesstraße in Richtung Süden unterwegs. Bei der Ortsdurchfahrt kam der 49-Jährigen ein Lastkraftwagen entgegen. Kurz bevor sich beide Fahrzeuge passierten, fiel ein Stein von dessen Ladefläche und knallte gegen die Pkw-Front. Im Anschluss geriet der Stein unter das Auto.

Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne zu halten. Die Frau informierte zwei Stunden später die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Die Beamten bitten nun unter der Telefonnummer 0 88 21/91 70 um Hinweise zu dem Lkw. Bislang bekannt ist lediglich, dass es sich um ein rotes Fahrzeug mit schwarzer oder grüner Aufschrift gehandelt hat.

