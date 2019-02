Frontal-Unfall auf der B23: Skoda und Mercedes mit Totalschaden

Glück im Unglück hatten ein Fahrzeuglenker aus Lechbruck sowie ein Autofahrer aus Dillingen bei einem Frontalzusammenstoß. Nur die Schadenssumme ist enorm.

Unterammergau – Ein schwerer Verkehrsunfall, der – nach ersten Einschätzungen der Polizei – noch einmal relativ glimpflich ausging, ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 23 zwischen Unter- und Oberammergau. Es war etwa gegen drei Uhr, als ein 63-Jähriger aus Lechbruck mit seinem weißen Skoda Octavia in Richtung Unterammergau unterwegs war. In der letzten Rechtskurve vor der Einfahrt nach Unterammergau, am sogenannten Burenbichl, kam der Ostallgäuer dann aus bislang nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Bundesstraße zwischenzeitlich total gesperrt - extremer Schaden

Es handelte sich hier um einen Mercedes AMG, den ein 78-jähriger Mann aus Dillingen steuerte. In beiden Fahrzeugen waren jeweils zwei Personen, alle vier wurden leicht- bis mittelschwer verletzt; eine Person musste mittels Rettungsgerät auf dem Fahrzeug befreit werden. Die Feuerwehren von Unterammergau und Oberammergau waren mit insgesamt 50 ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort. Neben einem Rettungshubschrauber aus Tirol wurden noch weitere Rettungswägen sowie die Ehrenamtlichen der BRK-Bereitschaft Oberammergau zum Einsatzort alarmiert.

Die Bundesstraße war während der Aufnahme des Unfalls und der Erstversorgung der Verletzten für eine gute Stunde komplett gesperrt. Im Laufe der Bergung der Fahrzeuge konnte eine Straßenseite dann freigegeben werden. Die Feuerwehren regelten den Verkehr. Die beiden beteiligten Autos sind nicht mehr zu gebrauchen, die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf rund 80.000 Euro.

