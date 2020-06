Kind bei Rodelunfall in Unterammergau leicht verletzt

Ein Kind hat sich am Sonntag bei einem Rodelunfall in Unterammergau leicht verletzt. Es wurde ins Krankenhaus gebracht.

Unterammergau - Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntagnachmittag auf der Sommerrodelbahn in Unterammergau gekommen. Dabei wurde ein Schulkind leicht verletzt. Bei der Integrierten Leitstelle Oberland ging der Notruf um kurz nach 13.30 Uhr ein. Das Kind wurde vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht. Der Rettungshubschrauber Christoph Murnau, der vor Ort war, wurde nicht benötigt.

roy

Auch interessant: Uffing wappnet sich gegen Ausflugsansturm