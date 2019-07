Geplantes Senioren-Pflegezentrum Unterammergau verfügt über 116 Plätze

Große Freude in Unterammergau: Spatenstich für das neue Pflegezentrum am Lachenbach - das zweite Großprojekt binnen kürzester Zeit.

Unterammergau– Neun weiße Helme, neun nigelnagelneue Spaten (mit Gravur!) – Utensilien, die zwangsläufig auf den Akt eines Spatenstichs hindeuten. In der Regel wird etwas Außergewöhnliches gebaut, wenn man ein Baubeginn auf diese Weise einläutet. Schauplatz einer solchen Zeremonie war jetzt das kleine Unterammergau, wo eben etwas Großes entstehen soll – ein Pflegezentrum mit 91 Appartements und 25 Einheiten Betreutes Wohnen. Ein Mega-Projekt – rund 18 Millionen Euro soll der im Viereck angesiedelte Komplex am Lachenbach einmal kosten.

Dieses Objekt der Primus Concept Unternehmensgruppe in München ist bereits die zweite Groß-Investition binnen kürzester Zeit in Unterammergau. Kurz vor seiner Fertigstellung steht am gegenüberliegenden Ortsrand die Baumaßnahme des Unternehmers Christian Zott: Im Weiherfeld entstehen auf 7500 Quadratmetern ein Innovationszentrum mit Kunsthalle, ein Boutique-Hotel und ein Restaurant. Bereits am 19. Oktober soll dort Eröffnung gefeiert werden.

Bedarf genau analysiert

Seit über 20 Jahren beschäftigen sich die Kommunalpolitiker der Ammertal-Gemeinde mit Planungen, im Ort ein Seniorenheim zu errichten. Früher sollte hier mal ein Sportzentrum entstehen. Dass nun der große Moment gekommen war, den nahen Baubeginn für das Pflegezentrum offiziell zu feiern, zauberte ein Lächeln in das Gesicht von Bürgermeister Michael Gansler: „Dass es nun endlich losgeht, erfüllt mich mit Freude. Wir haben lange darum gerungen. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das hoffentlich erfolgreich für alle Beteiligten endet. Mit der Fertigstellung sind dann die besten Voraussetzungen gegeben, dass ältere Menschen hier einen erfüllten und schönen Lebensabend verbringen können.“

Der Investor des Projekts, Werner Schilcher, Vorstand der Primus-Gruppe, machte in seiner kurzen Rede deutlich, dass man sich reiflich und intensiv überlegt habe, „hier viel, viel Geld in die Hand zu nehmen“. Aber für diesen Standort im Grünen, im Voralpenland gelegen, habe sehr viel gesprochen: „Wir beschäftigen uns mit vielleicht zehn Objekten, und entscheiden uns dann für eines.“ Im Vorfeld habe man den Bedarf an Pflegeplätzen in dieser Region sehr genau geprüft und sauber analysiert, und sei dabei zu dem Ergebnis gekommen, „dass wir das machen“. Schilcher: „Man muss bedenken, dass derzeit im Landkreis 25 000 Menschen über 65 Jahre alt sind, mit klar ansteigender Tendenz.“

Plan: Fertigstellung im November 2020

Realisiert wird das Vorhaben von der „Trigenius Hochbau GmbH“ mit Sitz in Oberhausen (NRW). Dessen Geschäftsführer Eduard Köstinger erklärte beim Spatenstich, dass sein Unternehmen im Pflege-Immobilien-Bau spezialisiert sei. Das Objekt werde nach den neuesten Erkenntnissen der Pflegeforschung errichtet. Das aus vier Baukörpern bestehende Gebäude umschließt einen Innenhof. Hier werde nach der Fertigstellung ein Demenzgarten für die Bewohner angelegt. Als Fertigstellungstermin nannte Köstinger den November 2020.

Betreiber aus Niedersachsen

Ebenfalls vertreten waren beim Spatenstich Vertreter des künftigen Betreiber des Zentrums. Andreas Rau, einer von drei Geschäftsführern der Sympathia Pflege-Verwaltungs GmbH im Sitz in Ronnenburg/Niedersachsen, sagte, sein Unternehmen betreue bundesweit ganz viele Projekte, vom Betrieb stationärer Pflegeheime über ambulante Pflegedienste bis hin zur Beteiligung an Firmen im Bereich Pflegedienstleistungen. Die „Sympathia“ verfügt laut Rau über „20, 30 Jahre Pflegeerfahrung“ und sei „stark involviert in Projekten von Herrn Schilcher“.

Vor der kirchlichen Segnung für das Projekt durch die beiden Oberammergauer Ortspfarrer Dekan Thomas Gröner und Peter Sachi ergriff auch noch Landrat Anton Speer das Wort, und bezeichnete den Termin des Spatenstichs „als großen Tag für Unterammergau und das Ammertal“. Besonders lobte er, dass die Primus-Gruppe an diesem Standort auch noch ein Gebäude mit zehn Wohnungen für Pflegekräfte des Heims errichte.