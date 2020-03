Unterammergau: Gemeinde kauft Wehrle-Anwesen - Für ein Café und einen  Kramerladen?

Café, Kramerladen, Seniorenwohnungen, Beratungsgestelle: Unterammergaus Bürgermeister Michael Gansler hat viele Ideen für das Anwesen neben dem Rathaus, das die Gemeinde gekauft hat. Darüber entscheiden werden sein Nachfolger und der neue Gemeinderat.

Unterammergau – Michael Gansler schaut aus dem Fenster. Was er sieht, gefällt ihm. Denn was er sieht, gehört ihm. Also nicht ihm persönlich. Aber ihm als Bürgermeister, die Gemeinde hat das Anwesen gekauft. Gansler ist stolz darauf. In diesem Haus und seinem Grundstück sieht er eine große Chance für die Kommune, sich zu entwickeln. Und einmal ein wichtiges Angebot zu schaffen.

Seit etlichen Jahren, sagt der Noch-Bürgermeister, interessiere sich die Gemeinde für das Anwesen Wehrle mit seinen etwa 300 Quadratmetern Fläche, immer wieder wurden Gespräche mit den Besitzern geführt. 2019 schließlich war man sich einig. Zum Kaufpreis äußert sich Gansler nicht. Man habe Stillschweigen vereinbart, sagt er. Wohlwissend, dass die Ausgabe ohnehin im Haushalt auftauchen wird. Dies sogar bereits tut – der Kauf ging im November über die Bühne. Den Jahresabschluss will Gansler abwarten. „Ist der durch, können wir drüber reden.“

Wehrle-Anwesen in Unterammergau: Kern des Hauses um 1900 errichtet

+ Bis vor etwa 30 Jahren gab es den Kramerladen. Hauseigentümerin Hedwig Wehrle hat ihn selbst betrieben. © Dominik Bartl Um 1900 wurde der Kern des Hauses errichtet, immer wieder haben die Eigentümer an- oder umgebaut. Bis vor etwa 30 Jahren wurde Gansler zufolge im Erdgeschoß ein Kramerladen betrieben. Man gab ihn auf, veränderte an den Räumen aber kaum etwas. „Da ist die Zeit stehen geblieben.“ Gansler will sie in gewisser Weise zurückholen. Er hat eine klare Vorstellung, wie man das Haus am besten nutzt. Ein Café und Dorfladen schweben ihm im Erdgeschoß vor. Damit könne die Gemeinde reagieren und den Dorfkern beleben, wenn der letzte Bäcker im Ort an der Dorfstraße schließt – eine Frage der Zeit, denn ein Nachfolger fehlt wohl.

Das könnte Sie auch interessieren: Unterammergau im Porträt: Ein Dorf ringt um seine Identität

Im ersten Stock des Hauses würde Gansler gerne eine feste Anlaufstelle für Senioren einrichten, ein Büro, das die Caritas oder ein anderer Betreiber besetzt. Ganz oben sieht der Bürgermeister eine Seniorengemeinschaft, Wohnungen mit einer gemeinschaftlichen Küche, in der sich die älteren Männer und Frauen treffen, sich gegenseitig helfen.

Viele Ideen - Ganslers Nachfolger wird nach der Wahl darüber entscheiden

Ja, Ideen hätte Gansler viele. Vor Ende 2021 oder Anfang 2022 aber wird im Nachbarhaus nichts passieren, schätzt er. Nicht mehr seine Baustelle also. Denn der 69-Jährige verabschiedet sich als Bürgermeister. „Ich will ja eigentlich gar nicht aufhören“, sagt er, als er da am Fenster steht und von einem Café mit Sitzgelegenheiten draußen träumt. Aber nach 42 Jahren Kommunalpolitik, davon 18 Jahre als Rathauschef, sei es an der Zeit. „Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht.“ Energie hätte er noch genug, aber die Nerven werden dünner.

Verfolgen wird er, was sein Nachfolger, Robert Stumpfecker (FUZ) oder Michael Spindler (CSU), treibt. Was aus seinen Ideen wird. Die betreffen nicht nur das neue Anwesen in Gemeindebesitz.

Studie für Gebäude in Gemeindebesitz läuft

Derzeit läuft eine Studie. Fünf Gemeindegebäude mit Rathaus, Wetzstoa Stubn, Schulhaus, Kinderkarten und dem Lehrerwohnhaus werden unter die Lupe genommen. Die zentralen Fragen: Welche Angebote fehlen im Ort und was lässt sich realisieren? Wie lassen sich dazu die fünf Gemeindegebäude am besten nutzen, vielleicht anders als bislang?

Beispiel Rathaus: Die Verwaltung hat zu wenig Platz. Der Kämmerer und die Geschäftsleitung bräuchten in Ganslers Augen dringend jeweils ein eigenes Büro. Er könnte sich vorstellen, dafür das Sitzungszimmer ins Erdgeschoss zu verlegen und die Bücherei dafür auszulagern. Zum Beispiel ins Forsthaus – oder ins neue Nachbarhaus. Die Studie wird zeigen, wie Experten Ganslers Ideen bewerten. Im Frühjahr rechnet er mit einem Ergebnis.