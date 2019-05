Direkt vom Bauernhof: Unterammergauer nimmt besondere „Tankstelle“ an B23  in Betrieb

Gekühlt in der Flasche für 1,30 Euro: Leonhard Speer bietet ein frisches Produkt am Automaten an. Rund um die Uhr.

Unterammergau – Beim Einkauf von Lebensmitteln legen immer mehr Verbraucher strenge Maßstäbe an: Frisch muss es sein, gesund, ökologisch, biologisch, gentechnikfrei, fair; Regionalität ist ein weiteres Kriterium, natürlich spielen Geschmack und Preis weiter eine Hauptrolle. Hier als Privatmann eine Nische zu finden, ist gar nicht so einfach. Leonhard Speer aus dem Weiler Scherenau bei Unterammergau, gerade 24 Jahre alt und frischgebackener Agrarwirtschafter und Landwirtschaftsmeister, wagt das Experiment: Er richtet eine Verkaufsstelle für frische Milch direkt von seinem Bauernhof ein. Am Wochenende geht’s los an der neuen Milch-Tankstelle an der B 23, an der Einfahrt ins Unterammergauer Gewerbegebiet gelegen.

Schon seit der Lehre hatte der Leo „im Kopf, sowas auf die Beine zu stellen“. Er informierte sich eingehend, führte zahllose Gespräche, wie und ob so ein Direktverkauf von Milch von der Hofstelle funktionieren kann. Dann stand sein Entschluss: „Ich mach’s!“ Ähnliche Modelle im Landkreis gibt es schon, doch während in Farchant und Uffing Rohmilch verkauft wird, offeriert Speer in Unterammergau pasteurisierte Milch. Sie wird für 15 bis 30 Sekunden auf bis zu 75 Grad erhitzt und danach sofort wieder abgekühlt. Dadurch erhält man Frischmilch, die gekühlt sieben bis zehn Tage haltbar ist. Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, musste der junge Landwirt vom Hanser-Hof eine Reihe von Auflagen erfüllen. Unter anderem hatte er daheim einen eigenen, abgeschlossenen Raum einzurichten, der alle Erfordernisse der Hygiene beinhaltet.

Leonhards Eltern Gabi und Peter stehen voll hinter dem Projekt „und unterstützen mich tatkräftig“. Immerhin hat der 24-Jährige für die Umsetzung seiner Idee bislang insgesamt 80 000 Euro investiert. Ganz wichtig war ihm, den Hausnamen „Zum Hanser“ mit einfließen zu lassen. Noch ein weiteres großes Vorhaben steht unmittelbar bevor – der Neubau eines Stalls für 70 Kühe: „Ich erhoffe mir, durch die Milch-Direktvermarktung einen besseren Erlös zu erzielen und dann den neuen Stall nicht voll auslasten zu müssen. Vielleicht geht’s dann auch mit 50 Kühen. Mal schauen, wie sich alles einspielt.“

Die Bedienung des Automaten im Gewerbegebiet beschreibt Leonhard Speer als „kinderleicht“. Entweder man kauft die Milch fertig in der Flasche (Liter 1,30 Euro, 0,5 Liter 70 Cent), oder man kann die gekühlte Milch in eigene, mitgebrachte Behältnisse abfüllen. Die Flasche ist immer wieder zu verwenden. Jeden zweiten Tag wird der Automat frisch befüllt, insgesamt 600 Liter passen hinein. Stammkunden belohnt Leo mit einer Vorteilskarte. Die gute Lage unmittelbar an der Bundesstraße sowie der sehr kurze Vermarktungsweg von der Hofstelle zum Automaten führt der Jungbauer als weitere Kriterien hat, die ihn optimistisch stimmen, dass sein Experiment gelingt. Im Vorfeld hat er bereits viele positive Reaktionen erhalten, auch auf Facebook.

Die Qualität seiner Hansermilch hebt der 24-Jährige hervor: „Wir beliefern ja auch noch täglich das Hochlandwerk in Schongau. Dort wird unsere Milch, die im Schnitt 3,60 Prozent Fettgehalt aufweist, immer mit der höchsten Gütestufe bewertet.“ Leo Speer lädt Interessierte auf seinen Hof ein, um sich vor Ort von den Gegebenheiten ein Bild zu machen. Sogar das Angebot, selbst einmal zu melken, macht der junge Betriebsleiter. Übrigens: Milch, die Speer an seinem Automat nicht verkauft, geht zurück auf den Hof und wird an die Kälber verfüttert.

Eröffnung

am Samstag/Sonntag, 4./5. Mai, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Leonhard Speer ist in dieser Zeit vor Ort und beantwortet Fragen. An beiden Tagen gibt’s außerdem die Milch für alle Interessenten gratis, solange der Vorrat reicht.

