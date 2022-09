Unterammergauer Skulpturenweg: Unbekannter stiehlt Kunstwerk

Von: Tanja Brinkmann

Ein Blickfang: die Kunstinstallation „Bitte stehen lassen, Amen“ von Bruno Wank (l.) und Thorsten Mühlbach. © Dominik Bartl

Die Forderung ist klar: Die Verantwortlichen der mSE-Kunsthalle in Unterammergau verlangen binnen einer Woche die Rückgabe des Kunstwerks, das ein dreister Dieb vom Skulpturenweg gestohlen hat. Noch wurde die Polizei nicht eingeschaltet. Die Tafel, die vom Bau einer Basilika mit Wohneinheiten kündet, ist ein wichtiger Teil der Installation „Bitte stehen lassen, Amen“.

Unterammergau – Fassungslos – dieses Wort beschreibt den Gemütszustand von Andreas Pawlitschko am besten. Mit viel Engagement haben er und Andreas Klement, der frühere Direktor der mSE-Kunsthalle in Unterammergau, den Skulpturenweg zum Oberammergauer Gelübdespiel erstellt. Zwölf Kunstwerke „zeigen zwischen der Kunsthalle und der St.-Nikolaus-Kirche die großen Themen der Passion, von Mensch und Religion auf“. Jetzt wurde eines davon gestohlen.

Am Mittwoch stellten er und seine Kollegen fest, dass die Bautafel, ein entscheidender Teil der Installation „Bitte stehen lassen, Amen“ fehlt. Das Ganze sei zwischen dem Morgen und Nachmittag passiert. Dass jemand so dreist war, diese einfach mitzunehmen, entsetzt Pawlitschko, den Kurator der Ausstellung und der Kunsthalle. Noch hat er den Diebstahl nicht angezeigt. „Wir geben dem Täter die Chance, die Tafel binnen einer Woche zurückzugeben“, sagt er. Der Unbekannte könne diese entweder direkt am Kunstwerk abstellen oder an der Rezeption am Weiherweg 32 abgeben. Sollte das nicht passieren, werde gezwungenermaßen die Polizei eingeschaltet.

Installation regt zum Nachdenken an

Die Installation, die noch bis zum Ende der Passionsspiele in Unterammergau gezeigt wird, besteht aus Transportkisten einer Kircheneinrichtung, die Bruno Wank mit dem Künstler Torsten Mühlbach ursprünglich 2018 für den „Aschermittwoch der Künstler“ im Bistum Augsburg verwirklicht hatte. „Seinerzeit wiesen die Künstler durch die Verpackung der Einrichtung und der sakralen Gegenstände auf die ungewisse Zukunft der Severinskapelle hin, die sich auf dem Grundstück eines stillgelegten Gefängnisses in der Augsburger Innenstadt befindet“, erklärt Pawlitschko. Auch im Ammertal erinnere das Werk an die Veränderungen im Zusammenleben der Menschen, die sich sowohl in der Entwicklung der Kirche und der Umnutzung von Kirchengebäuden wie auch an den großen Bauvorhaben der Gegenwart zeigen.

Gestohlen: die Tafel, die vom angeblichen Bau einer Basilika mit Wohneinheiten kündet. © Pawlitschko

Die gestohlene Tafel verkündet den Bau einer Basilika mit Wohneinheiten auf zehn Etagen im mediterranen Look. Das visionäre Projekt solle mit 90 Millionen Euro budgetiert und bis 2025 fertiggestellt sein – betreut von der Statikfirma Angsteisen, sagt Pawlitschko. „Wenngleich ein solches Vorhaben nicht ernst erscheinen kann, sorgte die Bautafel nach ihrer Aufstellung für Aufsehen.“ Bei der Gemeinde Unterammergau waren zahlreiche Nachfragen eingegangen. Daraufhin „haben wir den Hinweis angebracht, die Bautafel sei Teil des Kunstwerks“. Einer Installation, die zum Nachdenken anregt und die Betrachter ins Gespräch bringt. Immer wieder hielten Autos und Spaziergänger an der ein mal eineinhalb Meter großen Tafel an.

Auch Künstler Bruno Wank fordert den Dieb zur Rückgabe der Skulptur auf

Seit Mittwoch ist nun das Holzgestell, auf dem sie verschraubt war, leer. Die Verantwortlichen der mSE-Kunsthalle hoffen nun, dass sich der Dieb einsichtig zeigt. „Auch wenn der materielle Wert der Bautafel vergleichsweise gering ist, kann der Diebstahl nicht als Scherz übergangen werden“, betont Pawlitschko. Die Kunstwerke auf dem Skulpturenweg, der übrigens sehr gut angenommen wird, sind schließlich versichert. „Allein diese Tatsache sowie allgemein die Sicherheit der Werke, die nicht nur aus der eigenen Sammlung stammen, sondern auch als Leihgaben von den Künstlern bereitgestellt wurden, machen eine Anzeige unumgänglich“, verdeutlicht der Kurator das Dilemma.

Auch der Künstler fordert zur Rückgabe auf. Der Diebstahl einer Skulptur könne nicht die Diskussion beenden, die über die Nutzung des öffentlichen Raums geführt werden muss, sagt Wank. „Kunst soll zur Diskussion anregen. Sie soll Brücken bauen und – wenn möglich – Basiliken mit Wohneinheiten.“ Im Ostallgäu, wo er mit seiner Frau Michaela den Ausstellungsraum „Verpackerei Görisried“ betreibt, hatte Wank die Installation „Bitte stehen lassen, Amen“ bereits 2021 aufgestellt, auch dort mit einer Bautafel für eine Hochhaus-Basilika. Deren in den Rasen gemähter Grundriss hatte in Corona-Zeiten schon vorab unter dem Titel „Holy place no kiss no touch“ als Ausstellungs- und Begegnungsraum gedient.

Der Skulpturenweg „Passion im Tal“ ist noch bis Oktober in Unterammergau installiert. Führungen finden montags und mittwochs statt. Weitere Informationen gibt’s unter mse-kunsthalle.de und mse-kunsthal le.de/passion-im-tal im Internet.