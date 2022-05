Verbunden durch den Wetzstein: Unterammergau und Pradalunga schließen Gemeindepartnerschaft

Zwei Urkunden, die verbinden: Natalina Valoti und Robert Stumpfecker (2.v.r.) haben die Partnerschaft im Beisein von (l.) Regionalrat Roberto Anelli und Landrat Anton Speer besiegelt. © Josef Beranek

Ihre Geschichte verbindet sie: Die beiden Wetzsteinmacher-Orte Unterammergau und Pradalunga haben eine grenzüberschreitende Freundschaft offiziell besiegelt.

Unterammergau – Klein, grau, unscheinbar ist das, was Unterammergau und die italienische Gemeinde Pradalunga auf den ersten Blick verbindet: der Wetzstein. Genau genommen viele Wetzsteine und damit die Geschichte eines alten Handwerks. Seit einigen Tagen verbindet die beiden über 400 Kilometer entfernten Orte aber noch mehr: eine urkundlich besiegelte Gemeindepartnerschaft.

Eine passendere Redewendung hätte Robert Stumpfecker nicht finden können: „Den Stein des Anstoßes“ für die Partnerschaft, sagt Unterammergaus Bürgermeister, hatte Natalina Valoti gegeben. „Die Partnerschaft hat einen einfachen, aber nicht zufälligen Ursprung“, sagte die Rathauschefin von Pradalunga beim offiziellen Akt. Denn beide Orte sind sich ähnlicher als man denkt. „Der Wetzstein“, sagt Stumpfecker, „ist das Bindeglied.“ Vor fünf Jahren verbrachte die italienische Politikerin einen Urlaub in Bayern, besuchte wegen der gemeinsamen Vergangenheit das Ammertal und knüpfte erste Kontakte.

Mit zwei Bussen nach Italien

Um die neu gewonnene Freundschaft gebührend zu feiern, reisten über 70 Unterammergauer in den Süden. Stumpfecker, Landrat Anton Speer, Mitglieder des Gemeinderats, rund zwei Dutzend Musiker, Plattler, Trommler und weitere Einheimische steuerten das über fünf Autostunden entfernte Pradalunga an. „In zwei Reisebussen“, berichtet der Bürgermeister, als er zurück im heimischen Rathaus sitzt und die Bilder von dem Ausflug betrachtet. Über 2000 Fotos hat Sepp Beranek gemacht. Auch ein italienischer Fernsehsender war dabei, davon zeugen Aufnahmen im Internet.

Auf der Piazza Mazzini findet der offizielle Teil mit Reden und italienischer Blasmusik statt. © Beranek

Die Fotos sind der Beweis unvergesslicher Tage in der Provinz Bergamo. Tage mit mit vollem Programm: Empfang am Freitagabend, gemeinsames Essen, offizielle Teil am Samstag. Begleitet von italienischer Blasmusik zogen die in Tracht gekleideten Unterammergauer zur zentralen Piazza Mazzini. Vor der Unterzeichnung der Urkunden durften die Reden nicht fehlen. Valoti erinnerte an die besonders schmerzliche Corona-Zeit und daran, wie ein Anruf im März 2020 die „Einsamkeit und Dunkelheit dieser Tage“ durchbrach und sie „sich Unterammergau ganz nahe fühlte“. Der damalige Bürgermeister und jetzige Ehrenbürger Michael Gansler sowie Landrat Anton Speer hatten angeboten, Patienten ins Klinikum Garmisc-Partenkirchen transportieren zu lassen. Was allerdings an der italienischen Bürokratie scheiterte. 1000 Masken und Geldspenden trugen aber zur Linderung der Not bei.

Gastfreundlichkeit von Anfang bis Ende

Valoti habe mehr gesprochen, erzählt Stumpfecker. „Ich weniger, weil man mich übersetzen musste.“ Eine Sprachnachricht aus Ermershausen, Unterammergaus bisher einziger Partnergemeinde, wurde abgespielt, Gastgeschenke tauschte man aus. Für Pradalunga ein handgeschnitztes Relief, das unter anderem die Heilige Barbara, Patronin der Bergarbeiter, und natürlich den Wetzstein, zeigt. Für Unterammergau ein Gemälde von dem italienschen Ort. Es soll wie die Urkunde im Unterammergauer Rathaus hängen. An einem Ehrenplatz, betont der Herr der Hauses. Im Anschluss folgten Museumsbesuche, später ging’s ins Gebirge, am Abend gab’s Bier, frisch vom Fass gezapft, zu italienischen und bayerischen Spezialitäten.

Unterhaltung auf Bayerisch: Die Unterammergauer Musiker spielen zünftig auf, die Trachtler platteln dazu. © Beranek

Stumpfecker deutet auf ein Bild, das einen Turm Laugengebäck zeigt. „Wir haben Brezn aufgebacken“, sagt er. Hinzu kamen Weißwürste, Leberkas, Kartoffelsalat, Brotzeitteller. Jenseits vom Kulinarischen heizten die Blaskapelle und Plattler aus Unterammergau kräftig ein, erinnert sich Paul Mitterer. Mit seiner Frau Nicoletta und Michael Spindler hatte er sich federführend um die Organisation gekümmert. An diesem Abend, findet er, sei die Völkerverständigung quasi „praktisch umgesetzt worden“. Nach einem Spaziergang durch die Altstadt von Bergamo folgte die Abreise – „etwas müde, aber zufrieden und mit vielen schönen Erinnerungen“, sagt Paul Mitterer. Und in freudiger Erwartung auf ein baldiges Wiedersehen.

Seine Frau Nicoletta, selbst Italienerin, schwärmt: „Es hat alles gestimmt, von A bis Z.“ Es sei „überwältigend“ gewesen, wie die Partnergemeinde das Ganze über die Bühne gebracht habe. Die Unterammergauer wurden mit offenen Armen empfangen. Manche Ammertaler waren in Hotels untergebracht, manche in privaten Unterkünften – überall Gastfreundlichkeit pur.

Selbst die Sprachbarrieren überwanden beide Seiten. Mit Händen und Füßen. Man habe eben „dieselbe Mentalität“, betont Stumpfecker. Ein paar – für Männer wichtige – italiensche Worte kennt er freilich: „Una birra grande“, sagt er und schmunzelt. Natürlich hat der eine oder andere mit einem großen Bier auf die neuen Freunde angestoßen – ein Prosit auf die Partner aus Pradalunga.