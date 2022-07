Sanierter WSV-Trainingsplatz in Unterammergau eingeweiht: Viel Pech, aber jede Menge Teamgeist

Von: Manuela Schauer

Teilen

Wie ein Befreiungsschlag: Leonhard Gansler schießt den Fußball in die Luft, den ihm Diakon Heinzjörg Lücke mitgebracht hat. Der Geistliche selbst will nicht schießen – „sonst wird’s peinlich“. © Dominik Bartl

Es sind Festtage in Unterammergau: Endlich wird der sanierte WSV-Trainingsplatz nach so vielen Rückschlägen eingeweiht. Das Gaudi-Derby gegen Altenau, das seinen Namen mehr als verdient, endet 1:1.

Unterammergau – Im Kappel-Stadion weht ein Hauch von Nostalgie. Grün gegen Rot, Gastgeber Unterammergau gegen Altenau – „fortgeschritten“, sagt Leonhard Gansler, Chef der WSV-Fußballer, und grinst wie ein Spitzbub. Die Kicker aus früheren Jahren stülpen sich am Freitagabend ihre alten Trikots über. Bei manchem spannen sie im mittleren Körpersektor ein bisserl mehr als damals. Aber wen juckt das schon, wenn gerade ein spannendes und fast legendäres Gaudi-Derby läuft? Die Fans füllen das imaginäre Phrasenschwein: „Das war rot“, „Schick ihn steil“, „Schiri, Abseits“, plärren sie am Spielfeldrand. Da purzelt der Unparteiische Michael Grotz plötzlich über den Rasen. Szenenapplaus. Wieder einmal. Das Stimmungsbarometer steigt – der perfekte Auftakt für ein dreitägiges Fest.

Wer wird sich da auf die Füße treten? Wohl ein Versehen von Florian Speer (l., mit Daniel Allinger). Denn das Derby läuft überaus fair ab. © Dominik Bartl

Mit einem fairen 1:1 trennen sich die Teams der Nachbardörfer, das Resultat interessiert aber ohnehin niemanden. Die Partie gehört zum Gute-Laune-Programm mit Vereineturnier und Gaudiwettkampf am Samstag und Sonntag. Denn endlich, nach nervenaufreibenden fünf Jahren, können die WSV-Fußballer ihre Leistung und das Ende einer Leidenszeit ausgelassen feiern. Ihr Trainingsplatz erhält am Freitag den kirchlichen Segen.

Neuer Fußball-Trainingsplatz mit Flutlichtanlage: 200.000 Euro Kosten

Pünktlich stoppt am frühen Abend der Dauerregen, die Sonne kämpft sich durch die Wolken. Die Festgäste stapfen über den pritschelnassen, 98 auf 60 Meter großen „Star“ des Wochenendes, den man nachts nun sogar mit sechs 16 Meter hohen Flutlichtmasten beleuchten kann. Die örtliche Blaskapelle spielt auf, Diakon Heinzjörg Lücke appelliert an Fairness und Gemeinschaftssinn und segnet den Platz. Sein Geschenk, einen Fußball, drückt er sicherheitshalber Gansler in die Hand. „Ich will nicht schießen“, sagt der Geistliche. „Sonst wird’s peinlich.“ In Lederhose und Haferlschuhen ballert der Vorsitzende die Kugel in die Höhe. Irgendwie symbolisch – nach so vielen Tiefschlägen.

Schon 2017 reifte bei der WSV-Sparte der Gedanke, das Trainingsgelände, den „Kartoffelacker,“ wie ihn Bürgermeister Robert Stumpfecker bezeichnet, zu verbessern. Die erste Kostenkalkulation: 50 000 Euro. Doch dabei blieb’s bei Weitem nicht. 200 000 Euro, zu 55 Prozent vom Freistaat gefördert, verschlang das Projekt am Ende, 60 000 Euro mehr als geplant. Durch Eigenleistung und Teamgeist sparten die Fußballer fast 20 000 Euro.

Arbeiten in Unterammergau starten 2020: Damit beginnt die Pechsträhne

Im Frühjahr 2020 startete der WSV mit den Arbeiten, es war der Anfang einer Pechsträhne. Die Lkw, beladen mit dem Sand-Humusgemisch, konnten die schlecht befestigte Straße zum Einsatzort nicht befahren, Nachtschichten mit Radlader und Baggern folgten. Vor allem aber das schlechte Wetter mit viel Regen, verbunden mit dem moor- und torfhaltigen Boden, ließ den Platz buchstäblich absaufen. Die Folge: Stillstand auf der Baustelle. Längst nicht das Ende des Trauerspiels. Auf drei DIN-A4-Seiten hielt Gansler den oft pannenbelasteten Ablauf fest – die Kurzversion für die Festgäste.

Noch heute wirken sich die Wetterverhältnisse von damals aus. Der Bodenaufbau – „noch ziemlich nass“, urteilt Gansler. Kommende Woche arbeitet der WSV circa 50 Tonnen Sand ein. Bleibt der Ist-Zustand, steht eine Spezial-Lösung an. „Es kann also sein“, warnt der Vorsitzende, „dass wir nochmal Geld in die Hand nehmen müssen.“

Landrat Anton Speer bringt Geldkuvert mit - Inhalt bleibt geheim

Wie gut, dass Landrat Anton Speer (Freie Wähler) – er bestritt früher Spiele für den WSV – im Zelt ein Kuvert an den Sparten-Chef überreicht. Eine Spende des Landkreises. „Wie viel?“, ruft einer der Gäste aus der Unterammergauer Partnergemeinde Ermershausen. Speer grinst, den Betrag „verrat’ ich nicht“. Der Konter folgt prompt: „Dann ist es zu wenig.“ Alle lachen. Gansler aber ist dankbar, wie für jede Unterstützung der vergangenen Jahre – egal, wie hoch der Obolus ausfallen mag. „Ob 20 Euro oder hinten ein paar Nuller mehr“, betont er. „Jeder Euro hat geholfen.“ Derzeit zeichnet sich ab, dass die Abteilung 2023 nach drei Jahren schuldenfrei sein könnte.

Die Sanierung war ein echter Kraftakt – finanziell, baulich und auch sportlich. Zwei Jahre lang mussten die Fußballer zum Trainieren nach Altenau oder Grafenaschau ausweichen. Alle Hürden haben sie überwunden, Freunde gewonnen. Da fehlt eigentlich nur mehr eines, meint der Landrat. „Jetzt brauchen wir nur noch aufsteigen.“