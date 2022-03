Unterammergau: Das hat der neue Pächter mit der Wetz-Stoa-Stub‘n vor

Von: Josef Hornsteiner

Symbolische Schlüsselübergabe: Max Floßmann (r.) übernimmt die Wetz-Stoa-Stub’n zur Freude von Bürgermeister Robert Stumpfecker. © Privat

Der Oberammergauer Max Floßmann will aus der Unterammergauer Wetz-Stoa-Stub’n einen Ort der Begegnung machen. Die Veranstaltungen reichen von Abenden mit irischer Musik bis hin zu Kampfsport-Events.

Unterammergau – Er ist ein waschechter Oberammergauer, hat aber irische Musik im Blut. Maximilian Floßmann wird neuer Pächter der seit Monaten verwaisten Unterammergauer Wetz-Stoa-Stub’n. Am 1. März wurde der Pakt mit der Gemeinde besiegelt, am kommenden Donnerstag (17. März 2022) geht’s schon los – mit einem viertägigen irischen Event. Doch wer ist der 35-Jährige, der der Immobilie im Herzen Unterammergaus wieder Leben einhauchen möchte und was hat er vor?

Getränke sind bereits bestellt. Die Sound-Anlage steht. Vier Tage voll irischer Folklore, irischem Essen, gepaart mit ganz viel bayerischer Gemütlichkeit, liegen vor Floßmann und seinen Gästen. „Ich weiß, es wäre wahrscheinlich von den Auflagen her einfacher gewesen, erst später zu eröffnen“, meint er im Hinblick auf die Corona-Lockerungen, die ab dem 20. März greifen sollen. „Aber ich wollte einfach den St. Patricks Day mitnehmen.“ Dieser irische Nationalfeiertag findet eben am 17. März statt und hat für Floßmann eine ganz besondere Bedeutung: „Genau am 17. März 2020 habe ich die erste Veranstaltung als Berufsmusiker absagen müssen.“ So will er jetzt nahtlos da anknüpfen, wo ihm das Corona-Virus vor zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung machte.

Floßmann arbeitete wochenlang an einem Konzept - Gemeinderat begeistert

Mit der Wetz-Stoa-Stub’n hat sich Floßmann als Pächter einen Traum erfüllt. Zu träumen begann er bereits im Januar 2020. Damals spielte er mit der Gitarre mit seiner irischen Band „Irish Folk“ bei einem Benefizkonzert für den Waldkindergarten ebenda. „Ich hab mich verliebt in die Location“, in der er vor zwei Jahren zum ersten Mal war. Das Wirtshaus ging im nicht mehr aus dem Kopf. Im Herbst 2021 hat der damalige Pächter, die „Seibold&Fischer GbR“, seinen Pachtvertrag gekündigt. Floßmann sah seine Zeit gekommen, arbeitete wochenlang an einem Konzept, präsentierte dieses im selben Jahr dem Unterammergauer Gemeinderat. Der war begeistert. „Floßmann ist ein Glücksgriff für uns“, findet Bürgermeister Robert Stumpfecker (FUZ) lobende Worte.

Ort der Begegnung: Ab Donnerstag kehrt wieder Leben ein in die Wetz-Stoa-Stub’n in Unterammergau. © Antonia Reindl

Denn Floßmann plant, einen Ort der Begegnung zu schaffen, einen quirligen Mittelpunkt in Unterammergau. Es wird kein durchgehend geöffnetes Restaurant werden, erklärt er. Der Oberammergauer will sich auf regelmäßige Veranstaltungen die ganze Woche über konzentrieren. Der Pachtvertrag regelt, dass vor allem Vereine zum Zug kommen sollen. Unter der Woche beispielsweise die Plattler, Theater-Spieler und der Musikverein. Am Wochenende dann musikalische Veranstaltungen mit Bands oder namhaften Künstlern. Natürlich bietet er auch für Hochzeiten, Firmenfeiern oder Beerdigungen ein Rundum-Paket an. Er hat eine Partnerschaft mit einem Koch und ein Team an Service-Personal aufgestellt. Aufgetischt wird je nach Wunsch bayerisch, irisch, mediterran – „was immer das Herz begehrt“, meint Floßmann. „Stets regional und nachhaltig.“ Machbar ist alles, funktioniert aber nur bei rechtzeitiger Anmeldung. Bedeutet: Jede Veranstaltung, jedes Fest muss rechtzeitig beim Oberammergauer reserviert und abgesprochen werden.

Floßmanns Ziel ist es, europäischen Kampfsport und Tanzkurse im Ammertal zu etablieren

Zudem möchte er Synergien nutzen und zwei seiner Hobbies in seinem neuen Objekt verwirklichen: Floßmanns Ziel ist es, europäischen Kampfsport und Tanzkurse im Ammertal zu etablieren. „Die Wetz-Stoa-Stub’n wird keine Turnhalle werden“, versichert er. Doch wäre der neue Tanzboden im Gebäude perfekt für beide Kurse geeignet. Auch für Vorträge und Seminare kann die Wetz-Stoa-Stub’n, die aufgestuhlt Platz für bis zu 250 Personen bietet, gebucht werden. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“

Komplettes Neuland ist das Vorhaben für ihn nicht. Floßmann, der seit 2011 als Berufsmusiker arbeitet und zudem eine Meisterprüfung im Dachdecker-Handwerk abgeschlossen hat, organisierte bereits zahlreiche Veranstaltungen, bei denen er sich neben der Musik auch um die Versorgung, um den Einlass und um alles andere kümmerte, was ein Event mit sich bringt.

Doch hat er sich ein sportliches Jahr für sein neues Vorhaben ausgesucht, da macht er keinen Hehl daraus. Schließlich muss er heuer neben der Wetz-Stoa-Stub’n auch als Kontrabass-Spieler 70 Auftritte bei der Passion meistern, nebenbei noch als Dachdecker arbeiten und erwartet zudem noch mit seiner Frau im Juni sein drittes Kind. „Aber das packen wir schon“, verspricht er. An der Motivation scheitert es sicher nicht.

Programm und Buchungen Die Wetz-Stoa-Stub’n eröffnet am Donnerstag, 17. März, pünktlich zum St. Patricks Day. Am Abend ab 19 Uhr spielt die Band Fiddler’s Fare. Freitag und Samstag gibt’s eine „Jam-Session“, wo jeder, der gerne irische Musik spielt, auf der Bühne willkommen ist. Auch Floßmann wird auftreten. Am Sonntag lädt ein Frühschoppen ab 10 Uhr zum gemütlichen Beisammensein mit musikalischer Umrahmung ein. Wer für das irische Event in der Wetz-Stoa-Stub’n noch Karten reservieren möchte, kann dies unter der Telefonnummer 0 88 22/2 94 99 92 (Anrufbeantworter) oder an E-Mail info@wetz-stoa-stubn.de tun.