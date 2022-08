Unfall auf B23: VW Passat überschlägt sich - Vier Monate alter Säugling an Bord

Von: Manuela Schauer

Auf dem Dach landet der Pkw, nachdem es ihn überschlagen hat. © bartl

Aus bislang ungeklärter Ursache hat sich bei Wurmansau ein Unfall ereignet. Ein Auto überschlug sich und landete auf de Dach. Im Wagen saß ein Baby.

Unterammergau/Altenau – Es müssen Szenen wie im Film gewesen sein: Ein VW Passat ist am Dienstagnachmittag von der Bundesstraße 23 zwischen Unterammergau und Saulgrub abgekommen und überschlug sich nach rund 150 Metern. Neben der 54-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Landsberg am Lech saßen darin ein Mann (81), eine Frau (35) und ein vier Monate alter Säugling.

Alle vier konnten den Pkw eigenständig verlassen und wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern versorgt. Zur weiteren Behandlung wurden sie anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Stand der Polizei Oberammergau erlitten die alle Insassen ein Schleudertrauma an der Halswirbelsäule. Die 35-Jährige zog sich zudem eine Verletzung am Brustbein zu.

Sperrung der Straße

Der schwarze Wagen war Richtung Norden unterwegs. Kurz vor Wurmansau geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde in der Folge in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete in der Wiese – schwer beschädigt und auf dem Dach liegend. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auch auf zirka 35.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst eilten die Feuerwehren aus Altenau und Unterammergau herbei. Der Brandschutz musste sichergestellt werden. Die B 23 blieb zeitweise komplett gesperrt. Erst um 16.15 Uhr war es möglich, die Unfallstelle wieder freizugeben.

(DOMINIK BARTL)