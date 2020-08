Wegen Unwetter: Erdrutsch bei Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen - Gebiet großräumig meiden

In der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen ist es aktuell aufgrund des Unwetters zu einem Erdrutsch gekommen.

Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd gab es einen Erdrutsch bei der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen.

Dei Klamm ist schon seit beginn der extremen Unwetter mit Dauerregen gesperrt.

Nach weiteren Murenabgängen gibt es nun nochmals eine deutliche Warnung.

Update, 15.33 Uhr: Wie die Polizei soeben mitteilt, kam es im Wandergebiet rund um die Partnachklamm zu mehreren kleinen Erdrutschen. Feuerwehr und Mitarbeiter des Bauhofs sind seit Stunden zum Teil mit schwerem Gerät im Einsatz.

Erstmeldung, 14.33 Uhr: Garmisch-Partenkirchen - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd schreibt in einer Eilmeldung: „Aufgrund des Unwetters kam es in der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen zu einem Erdrutsch. Die Partnachklamm ist bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt.“

Erdrutsche und Hochwasser: Gebiet um Partnachklamm großräumig gesperrt

Der Markt Garmisch-Partenkirchen bittet darum, die Partnachklamm, die Partnachalm sowie den Bereich Graseck zu meiden.

Die Wege rund um die Partnachklamm sind schon seit Beginn des unwetterartigen Regens abgeriegelt. Laut unseren Informationen gab es unter anderem einen Murenabgang. Ferner sind einzelne Ecken bereits unter Wasser.

