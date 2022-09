Verkaufsoffener Sonntag mit Kunstmeile am 18. September

Kommen Sie am 18. September vorbei! Der verkaufsoffene Sonntag in Garmisch-Partenkirchen bietet auch eine Kunstmeile. © Werbegemeinschaft ‚Garmischer Zentrum‘

Die Werbegemeinschaft ‚Garmischer Zentrum‘ lädt am 18. September zum Betrachten von Bildern und Kunstaktionen ein – beim Shoppen!

Einen ganz besonderen verkaufsoffenen Sonntag gibt es für die Werdenfelser und ihre Gäste am 18.9. von 12 bis 17 Uhr. In beiden Ortszentren dreht sich alles um Kunst.

Einen Kunstspaziergang hat der Vorstand der Werbegemeinschaft ‚Garmischer Zentrum‘ organisiert, und der führt vom Marienplatz bis in die Ludwigstraße. Mit dem verkaufsoffenen Sonntag sollen der Corona- und G7-gebeutelte Einzelhandel unter der Alpspitze unterstützt werden. Vom bayerischen Wirtschaftsministerium gibt‘s Mittel, um das Einkaufsevent regional wie überregional zu bewerben, und auch von der Marktgemeinde kommt Unterstützung. Der Termin ist passend, denn das neue Schuljahr hat gerade begonnen, die kalte Jahreszeit steht bevor. „Gute Gründe, um shoppen zu gehen“, findet Martin Pirner, Zweiter Vorsitzender der Garmischer Werbegemeinschaft.

Der verkaufsoffene Sonntag mit Kunstmeile findet am 18. September statt. © Fotopress Thomas Sehr

Mit kulturellen Angeboten, dem Straßenkunstfestival in der Ludwigstraße, wird das Einkaufserlebnis bereichert. In Garmisch ist es die Kunstmeile. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihrer Malschule „Kunstklamm“ hatte Stephanie Kelch-Onken nach einer originellen Präsentationsidee gesucht und diese gemeinsam mit Gabi Hoffmann vom Vorstand der Werbegemeinschaft in einer Schaufensterausstellung gefunden.

Schaufensterausstellung Kunstmeile © Malschule Kunstklamm

Schaufensterausstellung Kunstmeile © Malschule Kunstklamm

120 Bilder, im Format 50 mal 70 Zentimeter, gemalt von 60 Kindern werden zu sehen sein. Die Geschäftsinhaber können auswählen, was zu ihren Auslagen passt. ‚Mysteriöse Fantasiewesen‘ hatte die Künstlerin als Motto vorgegeben. Außerdem zeigen die Kinder und Jugendlichen ihr jeweiliges Lieblingsbild. Als Win-win-Situation, als große Bereicherung sieht es Hoffmann.

Schaufensterausstellung Kunstmeile © Malschule Kunstklamm

Es ist eine tolle Chance für die kreativen jungen Menschen, denn sie brauchen ein öffentliches Forum. Dadurch gewinnen wir zusätzlich Kunden, die sonst vielleicht nicht kommen würden.

Schaufensterausstellung Kunstmeile © Malschule Kunstklamm

Neben der Kunstmeile sind Kinderschminken, ein Bastelstand der Werdenfelser Künstler e.V. und eine Kunstrallye geplant. Hier gilt es, Aufgaben detektivisch und kreativ zu lösen und natürlich winken Preise. Ein großer Spaß für die Mädchen und Buben also, während die Erwachsenen in Ruhe shoppen gehen können.

Der verkaufsoffene Sonntag mit Kunstmeile findet am 18. September statt. © Fotopress Thomas Sehr