Vierschanzentournee: Kilian Märkl nun doch in Oberstdorf dabei

Skispringer Kilian Märkl vom SC Partenkirchen darf nun doch am Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee teilnehmen. Denn das Ergebnis der Qualifikation ist ungültig.

Rolle rückwärts bei der diesjährigen Vierschanzentournee. Nachdem der Springer Klemens Muranka im Vorfeld des Qualifikations-Springens in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet worden war, schloss die FIS zunächst das gesamte polnische Team von der Teilnahme am Wettbewerb aus. Einen Tag und zwei negative Corona-Tests der gesamten Mannschaft später sieht die Welt schon wieder anders aus. Der Verband gab nun doch grünes Licht für die Teilnahme am Auftakt-Springen. Das Ergebnis der Qualifikation ist damit hinfällig. Alle 62 Springer starten im ersten Durchgang, die K.o.-Duelle entfallen.

Neben den sieben polnischen Springern dürfen nun also auch die fünf schwächsten und damit ausgeschiedenen Athleten der Qualifikation an den Start gehen. Einer der Profiteure: Kilian Märkl vom Skiclub Partenkirchen. Der 20-Jährige landete in der Quali bereits bei 94 Metern, verpasste somit eigentlich den Wettbewerb am Dienstag, 29. Dezember. Nun also doch noch die unverhoffte Chance für Märkl, mit einem weiten Satz im ersten Durchgang an der Schattenberg-Schanze auf sich aufmerksam zu machen. Und wer weiß: Vielleicht bleibt es für den Grainauer nicht der letzte Sprung bei dieser kuriosen Auftakt-Veranstaltung der Tournee.